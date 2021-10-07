Испания – финалист Лиги наций

Сборные Италии и Испании сошлись в первом полуфинале Лиги наций. Поединок в Милане закончился поражением хозяев поля итальянцев со счетом 2:0.

Кстати Бельгия – Франция: где смотреть онлайн матч Лиги наций

Судьба матча была определена в первом тайме. Ферран Торрес из Манчестер Сити оформил дубль в первой половине игры.

Кроме того, итальянцы остались в меньшинстве на второй тайм из-за удаления Леонардо Бонуччи.

В конце матча Италия возобновила интригу благодаря голу Пеллегрини. Но Испания все же отстояла преимущество и вышла в финал.

Второй полуфинал состоится 7 октября: между собой сыграют Бельгия и Франция. Финал запланирован на 10 октября.

Ломаченко проведет бой в декабре

Василий Ломаченко вернется на ринг в декабре 2021 года. Как и ожидалось, его соперником будет боец из Ганы Ричард Комми.

Ломаченко и Комми выйдут на ринг 11 декабря 2021 года в Maddison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Бой украинца возглавит вечер бокса от промоутерской компании Top Rank. Это будет второй поединок украинца в 2021 году.

В предыдущем бою Василий победил японца Масайоши Накатани. Украинец техническим нокаутом в девятом раунде повалил японца на ринг.

Комми же выходил на ринг в феврале, нокаутировав доминиканца Джексона Маринеса в шестом раунде.

Беленюк продает медаль Олимпиады

Победитель Олимпийских игр-2020 в Токио Жан Беленюк хочет продать на аукционе свою золотую медаль. Вырученные средства он планирует передать на благотворительную помощь больным детям.

Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она – честь и гордость нашей страны... Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!,

– сообщил Беленюк.

Он попросил поделиться своим мнением поклонников и спросил у них, поддерживают ли его решение.

В комментариях к посту сразу же оценили добрый поступок Жана, но стали писать, что награду продавать не стоит: есть и другие способы собрать деньги на благородные цели.

Беленюк стал единственным украинским спортсменом, который смог добыть "золото" на Олимпиаде-2020.