Италия – Испания 1:2

Голы: Пеллегрини, 83 – Торрес, 17, 45+2

Удаление: Бонуччи, 42 (Италия)

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Сборные Италии и Испании имеют довольно богатую историю противостояний. Команды провели 34 матча, из которых Италия выиграла 9. Еще 12 поединков завершились в пользу испанцев. Остальные 13 поединков завершились вничью.

Наиболее свежий в памяти матч команд в полуфинале Евро-2020. После ничьей в основное и дополнительное время Италия выиграла в серии пенальти. Впоследствии команда Роберто Манчини выиграла финал и стала сильнейшей на континенте.

На пути к полуфиналу Лиги наций "скуадра адзурра" заняла первое место в группе 1. Итальянцы опередили Нидерланды, поляков и боснийцев. Испания в своей группе оставила позади Германию, Швейцарию и Украину.

Роковой дубль Торреса

Поединок на миланском "Сан-Сиро" начался с острого момента у ворот Испании. Федерико Кьеза получил мяч рядом со штрафным соперника и нанес удар издалека. Гостей от пропущенного гола спас Симон, отбив мяч.

Испания ответила мощной комбинацией в зоне Леонардо Бонуччи. Маркос Алонсо отдал пас в свободную зону на Сарабию, который выполнил неудачный прострел в штрафную.

"Красная фурия" заметно активизировалась после того, как проспала старт игры. На 17 минуте правый фланг обороны итальянцев снова дал трещину. Алонсо выполнил великолепный кросс с фланга на Торреса. Ферран опередил защитника итальянцев и отправил мяч в сетку – 1:0!

Видео гола Торреса



Буквально за какое-то мгновение "красная фурия" могла забить второй раз. Алонсо мощно пробил по воротам Доннаруммы. Голкипер, вероятно, занервничал из-за свиста миланских тифози и не сумел отбить мяч, который выскользнул из его рук и попал в стойку. От стыда вратаря Италии спас Бонуччи, который выбил мяч!

В середине первого тайма Италия за 2 минуты упустила два великолепных случая сравнять счет. Сперва Бернардески вошел в штрафную испанцев и решил поймать Симона на ошибке.

Федерико всем видом дал понять, что будет делать прострел, но вдруг коварно пробил в нижний угол. Симон успел среагировать и отбил мяч в стойку.

За минуту итальянские хавбеки "перекусили" Испанию в центре поля. В результате Эмерсон сделал прострел с левого фланга в штрафную на Инсинье. Лоренцо чудом промахнулся.

Антигерой Бонуччи

На 42 минуте Италия осталась в меньшинстве. Капитан итальянцев получил две желтых карточки и был удален с поля. Роберто Манчини решил не делать замену и хотел дождаться перерыва – зря!

Видео удаления Бонуччи



Испания воспользовалась отсутствием номинально центрального защитника в обороне соперника. Подопечные Луиса Энрике опять разорвали правый фланг "Скуадры Адзурры", и после великолепной комбинации Торрес ударом головой направил мяч в нижний угол!

Видео второго гола Торреса

Италия в шаге от камбэка

На второй тайм Испания вышла добивать раненого соперника. "Красная фурия" словно поймала кураж и играла по счету.

На 64 минуте динамичный Пино накрутил защитников Италии в штрафной и навесил на Оярсабаля. Игрок Реал Сосьедада выиграл второй этаж, но совсем немного не попал в створ ворот.

Испанская команда имела еще одну прекрасную возможность на 78 минуте. Пино исполнил сумасшедший разрезной пас в штрафной соперника на Алонсо. Маркос пробил низом, и Доннарумма сумел отбить мяч.

На 83 минуте интрига вернулась! Гол в ворота Испании ничего не предвещало: "красная фурия" выполняла угловой удар. Итальянцы выбили мяч, после чего Пино отдал неудачный пас назад.

Мяч перехватил Кьеза и вместе с Пеллегрини вылетел навстречу одинокому Симону. Два итальянских футболиста обыграли голкипера – 2:1.

Видео гола Пеллегрини



После пропущенного гола Испания не запаниковала, а отвела игру от своей половины поля. Это позволило команде Энрике удержать победу.

Соперник Испании по финалу определится 7 октября в матче Бельгия – Франция. Финал Лиги наций и матч за третье место состоятся 10 октября.

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