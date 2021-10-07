Іспанія – фіналіст Ліги націй

Збірні Італії та Іспанії зійшлися у першому півфіналі Ліги націй. Поєдинок у Мілані завершився поразкою господарів поля італійців з рахунком 2:0.

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Доля матчу була визначена у першому таймі. Ферран Торрес з Манчестер Сіті оформив дубль у першій половині гри.

Окрім того, італійці залишилися у меншості на другий тайм через вилучення Леонардо Бонуччі.

Наприкінці матчу Італія відновила інтригу завдяки голу Пеллегріні. Але Іспанія таки відстояла перевагу та вийшла у фінал.

Другий півфінал відбудеться 7 жовтня: між собою зіграють Бельгія та Франція. Фінал запланований на 10 жовтня.

Ломаченко проведе бій у грудні

Василь Ломаченко повернеться на ринг у грудні 2021 року. Як і очікувалося, його суперником буде боєць із Гани Річард Коммі.

Ломаченко та Коммі вийдуть на ринг 11 грудня 2021 року в Maddison Square Garden у Нью-Йорку (США).

Бій українця очолить вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank. Це буде другий поєдинок українця у 2021 році.

У попередньому бою Василь переміг японця Масайоші Накатані. Українець технічним нокаутом у дев'ятому раунді повалив японця на ринг.

Коммі ж виходив на ринг у лютому, нокаутувавши домініканця Джексона Марінеса у шостому раунді.

Беленюк продає медаль Олімпіади

Переможець Олімпійських ігор-2020 у Токіо Жан Беленюк хоче продати на аукціоні свою золоту медаль. Виручені кошти він планує передати на благодійну допомогу хворим дітям.

Друзі, хочу зробити добру справу! Дуже багато вже зробили фото з моєї золотою медаллю, яку я привіз з Токіо. Вона – честь і гордість нашої країни... Але ще я хочу зробити так, щоб ця медаль принесла користь, а не просто лежала на полиці. Думаю провести аукціон і продати її, а всі виручені гроші, передати на благодійну допомогу хворим дітям!,

– повідомив Беленюк.

Він попросив поділитися своєю думкою шанувальників і запитав у них, чи підтримують його рішення.

У коментарях до посту відразу ж оцінили добрий вчинок Жана, але стали писати, що нагороду продавати не варто: є інші способи зібрати гроші на благородні цілі.

Беленюк став єдиним українським спортсменом, який зміг здобути "золото" на Олімпіаді-2020.