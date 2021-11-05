Заря победила ЦСКА в Лиге конференций

Луганская Заря победила во втором подряд матче Лиги конференций. В домашнем матче они победили болгарский ЦСКА благодаря голам иранских нападающих Шахаба и Аллахьяра.

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В Запорожье подопечные Виктора Скрипника на протяжении почти всего матча уступали своему сопернику, но смогли выстоять. На 87-й минуте, когда ничья уже казалась неизбежной, свой момент нашел иранский нападающий Зари Захеди Шахаб, а уже в компенсированное время второго тайма в контратаке отличился другой иранец в составе украинской команды – Аллахьяр Саядманеш – 2:0.

Заря побеждает и набирает шесть очков. Столько же имеет Рома, которая пока не сыграла свой матч против Буде / Глимт.

Ярмоленко травмировался накануне ключевого матча за выход на ЧМ-2022

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко не сыграет в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы против Генка. Встреча началась в 19: 45.

По информации лондонских СМИ, у Андрея небольшое повреждение – ушиб. Андрей не попал даже в заявку своей команды.

В этом сезоне 32-летний украинец принял участие в 12 матчах за лондонский клуб, результативными действиями не отметился.

Отметим, что уже 16 ноября сборная Украины проведет решающий матч отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Ярмоленко вызван в национальную команду.

Лучано Лучи из-за последствий ДТП покинет пост председателя Комитета арбитров УАФ

В ближайшее время Комитет арбитров УАФ может получить нового председателя. Им станет еще один итальянец – известный в недавнем прошлом арбитр. Его имя Никола Риццоли.

"Похоже, травма в ДТП для Лучано Луче оказалась такой, которая не позволяет ему полноценно продолжать работу на посту главы Комитета арбитров Украины.

Поэтому в дальнейшем ожидайте на этом посту нового, свеженького итальянца – Николу Рицолли. До конца года должны представить его на этой должности. Итальянская арбитражно-руководящая династия в украинском футболе продолжается", – написал Андриюк.

Кто такой Никола Риццоли

Риццоли был одним из самых авторитетных арбитров Европы на протяжении последнего десятилетия. Итальянцу доверяли финал ЛЧ 2012/13 между Баварией и Боруссией, а также финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной.

Карьеру рефери завершил в 2017 году, после чего руководил судейским корпусом на родине.

Сборная Украины получила календарь матчей на чемпионат мира 2022 по хоккею

Определился календарь матчей национальной сборной Украины по хоккею на чемпионате мира в дивизионе 1В. Матчи состоятся 25 апреля – 1 мая.

Матчи с участием сборной Украины состоятся в польском городе Катовице. Право повыситься в классе получит победитель секстета. Худшая команда покинет дивизион 1В.

Календарь матчей сборной Украины