По информации лондонских СМИ, у Андрея небольшое повреждение – ушиб. Андрей не попал даже в заявку своей команды.
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В этом сезоне 32-летний украинец принял участие в 12 матчах за лондонский клуб, результативными действиями не отметился.
Зимняя травма Ярмоленко
- Ярмоленко повредил связки колена 9 февраля в матче против МЮ в Кубке Англии.
- До этого в сезоне Ярмоленко забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 20 матчах за английский клуб во всех турнирах.
- Тransfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро, его контракт с Вест Хэмом рассчитан до лета 2022 года.