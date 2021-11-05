Зоря перемогла ЦСКА в Лізі конференцій

Луганська Зоря перемогла у другому поспіль матчі Ліги конференцій. В домашньому матчі вони перемогли болгарський ЦСКА завдяки голам іранських нападників Шахаба та Аллах'яра.

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У Запоріжжі підопічні Віктора Скрипника упродовж майже всього матчу поступалися своєму супернику, але спромоглися вистояти. На 87-й хвилині, коли нічия вже здавалося неминучою, свій момент знайшов іранський нападник Зорі Захеді Шахаб, а вже в компенсований час другого тайму в контратаці відзначився інший іранець у складі української команди – Аллах'яр Саядманеш – 2:0.

Зоря перемагає та набирає шість очок. Скільки ж має Рома, яка поки не зіграла свій матч проти Буде/Глімт.

Ярмоленко травмувався напередодні ключового матчу за вихід на ЧС-2022

Півзахисник Вест Хема Андрій Ярмоленко не зіграє у матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Генка. Зустріч розпочалась о 19:45.

За інформацією лондонських ЗМІ, у Андрія невелике пошкодження – забій. Андрій не потрапив навіть до заявки своєї команди.

Цього сезону 32-річний українець взяв участь у 12 матчах за лондонський клуб, результативними діями не відзначився.

Зазначимо, що вже 16 листопада збірна України проведе вирішальний матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Ярмоленка викликано до національної команди.

Лучано Лучі через наслідки ДТП покине пост голови комітету арбітрів УАФ

Найближчим часом комітет арбітрів УАФ може отримати нового голову. Ним стане ще один італієць – відомий у недавньому минулому арбітр. Його ім'я Нікола Ріццолі.

"Схоже, травма в ДТП для Лучано Лучі виявилася такою, яка не дозволяє йому повноцінно продовжувати роботу на посаді голови Комітету арбітрів України.

Тому надалі очікуйте на цій посаді нового, свіженького італійця – Ніколу Ріцоллі. До кінця року мають представити його на цій посаді. Італійська арбітражно-керівна династія в українському футболі триває", – написав Андріюк.

Хто такий Нікола Ріццолі

Ріццолі був одним з найавторитетніших арбітрів Європи упродовж останнього десятиліття. Італійцю довіряли фінал ЛЧ 2012/13 між Баварією та Борусією, а також фінал ЧС-2014 між Німеччиною та Аргентиною.

Кар'єру рефері завершив у 2017 році, після чого керував суддівським корпусом на батьківщині.

Збірна України отримала календар матчів на чемпіонат світу 2022 з хокею

Визначився календар матчів національної збірної України з хокею на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Матчі відбудуться 25 квітня – 1 травня.

Матчі за участі збірної України відбудуться в польському місті Катовіце. Право підвищитися в класі отримає переможець секстету. Найгірша команда покине дивізіон 1В.

Календар матчів збірної України