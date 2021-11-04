Матчи с участием сборной Украины состоятся в польском городе Катовице. Право повыситься в классе получит победитель секстета. Худшая команда покинет дивизион 1В.

В то же время Хоккеиста Сокола подозревают в подделке паспорта Украины

Календарь матчей сборной Украины

25 апреля. 17:30. Украина – Япония

26 апреля. 21:00. Польша – Украина

28 апреля. 14:00. Литва – Украина

29 апреля. 14:00. Эстония – Украина

1 мая. 21:00 Украина – Сербия

Предыдущий чемпионат мира в 2019 году сборная Украины завершила на пятом месте. Спастись от вылета возглавляемая Сергеем Витером сине-желтая команда смогла благодаря победе 8:1 над сборной Нидерландов. В 2020-2021 годах чемпионаты мира по хоккею во всех дивизионах, кроме элитного, не проводились из-за пандемии коронавируса.

8 – 10 ноября украинская сборная соберется на осенний сбор. В расширенный список кандидатов в команду тренеры Вадим Шахрайчук и Константин Симчук включили 30 хоккеистов. После завершения сугубо тренировочной части, украинские хоккеисты поедут в Будапешт, где сыграют в этапе Euro Ice Hockey Challenge. 12 ноября украинцы померятся силами с представителями элитного эшелона мирового хоккея итальянцами, а 13-го сыграют с хозяевами турнира венграми, которые сейчас представляют дивизион 1А.