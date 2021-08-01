"Бронза" Свитолиной на Олимпиаде, Яремчук перешел в Бенфику: новости спорта 31 июля

В субботу, 31 июля, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Элина Свитолина выгрызла "бронзу" Олимпиады

Украинская теннисистка Элина Свитолина 31 июля сыграла против Елены Рибакиной из Казахстана в бронзовом финале Олимпиады-2020. Из Токио украинка едет с бронзовой наградой.

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Украинка сдержала обещание и вырвала медаль для нашей страны. Эта награда стала уже 5-й для Украины. Украинская теннисистка вышла вперед в истории противостояний с Рыбакиной – 1:2.

Роман Яремчук – игрок Бенфики

Лидер атак сборной Украины Роман Яремчук сменил бельгийский Гент на португальскую Бенфику. Футболист подписал контракт с 37-кратным чемпионом страны и двукратным победителем Кубка европейских чемпионов на пять лет.

О сумме перехода из бельгийского Гента информации нет. Ранее сообщалось, что "Орлы" заплатят около 15 миллионов евро.

Что известно о карьере Яремчука в Генте

Последние четыре года карьеры Яремчук провел в бельгийском Генте, в котором стал одним из лучших бомбардиров в истории клуба, а также поднял свою трансферную стоимость с 800 тысяч до 17,5 миллионов евро по данным Transfermarkt.

Подытоживая карьеру Яремчука в Генте, стоит выделить его статистику – 61 гол, 18 ассистов в 152 матчах.

Днепр-1 разгромил Черноморец

Черноморец 31 июля сыграл против Днепр-1 во 2-м туре УПЛ. Днепряне разгромили "моряков" и одержали свою первую победу в чемпионате – 0:3.

Теперь в активе днепрян 4 очка. Черноморец не может выиграть второй матч подряд после возвращения в УПЛ.

Минай сенсационно победил Александрию

31 июля Минай встретился с Александрией во 2-м туре украинской Премьер-лиги. Победителем на стадионе "Минай" стал домашний клуб – 1:0.

Это первая победа закарпатского клуба в нынешнем сезоне УПЛ. Александрия же потерпела первое поражение.