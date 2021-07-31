Минай – Александрия 1:0

Гол: Вишневский, 90

К слову Шахтер в напряженном матче разгромил на выезде Львов: видео

Почти весь первый тайм прошел очень скучно, только под конец 45-минутки команды смогли сделать несколько моментов.

Мяч рикошетом от ноги Бабогло пролетел над перекладиной ворот Билыка. Белоног пробывал. Впоследствии Селезнев пробил через себя после навеса с углового, но Билык был на чеку и забрал мяч. Было эффектно.

После перерыва команды заиграли активнее. Спинелли сразу же взялся за дело – пробил в дальний угол, но мяч прокатился рядом со штангой.

На 57-й минуте просто убойный момент в Селезнева. Багайоко нашел щель для навеса, но Евгений из пределов вратарской умудрился пробить выше ворот.

Тем не менее, на 90-й минуте Минай сенсационно вырвал победу. Сначала Билык потянул удар из пределов штрафной, но в продолжении атаки Вишневский оказался самым быстрым во владениях Александрии и забил вблизи.