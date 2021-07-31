Больше всего шансов на медаль имеет Михаил Романчук в плавании. Старт нашего пловца будет в 4:44 по киевскому времени.

Детали Медальный зачет Украина на Олимпиаде в Токио

Расписание Украины на Олимпиаде-2020 1 августа