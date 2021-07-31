Больше всего шансов на медаль имеет Михаил Романчук в плавании. Старт нашего пловца будет в 4:44 по киевскому времени.
Детали Медальный зачет Украина на Олимпиаде в Токио
Расписание Украины на Олимпиаде-2020 1 августа
- 2:30. Легкая атлетика. Личные соревнования, скоростной пистолет, 25 м, мужчины, квалификация: Павел Коростылев
- 3:10. Легкая атлетика. Личные соревнования, метание молота, квалификация: Ирина Новожилова
- 3:40. Легкая атлетика. Личные соревнования, 3000 м с препятствиями, квалификация: Наталья Стребкова
- 3:50. Легкая атлетика. Личные соревнования, прыжки в длину, квалификация: Марина Бех-Романчук
- 4:40. Легкая атлетика. Личные соревнования, метание молота, квалификация: Ирина Климец
- 4:44. Плавание. Личные соревнования, 1500 м вольным стилем, мужчины, финал: Сергей Фролов, Михаил Романчук
- Не ранее 5:30. Греко-римская борьба. Личные соревнования, до 60 кг, мужчины, 1/8: Ленур Темиров
- Не ранее 6:00. Вольная борьба. Личные соревнования, до 76 кг, женщины, 1/8: Алла Белинская
- Не ранее 6:18. Футбол. Личные соревнования, до 75 кг, мужчины, 1/4: Александр Хижняк
- 13:50. Тяжелая атлетика. Личные соревнования, до 76 кг, женщины, квалификация: Ирина Деха