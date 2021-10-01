Поражение Зари, скандал в украинском хоккее: главные новости спорта 30 сентября

Луганская Заря проиграла матч Роме в Лиге конференций. В украинском хоккее продолжается скандал – УХЛ осталась без руководителя. Такими были главные новости спорта в четверг, 30 сентября.

Поражение Зари

Заря проиграла дома Роме матч Лиги конференций со счетом 0:3.

Месси и Атанасиадис – лучшие в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов назвали лучшего игрока и гол во втором туре. Победу в голосовании получили вратарь молдавского Шерифа Георгиос Атанасиадис и гол, который Месси забил в ворота Манчестер Сити.

Скандал в хоккее и отставка руководства УХЛ

Федерация хоккея Украины решила отправить в отставку руководителя Украинской хоккейной лиги Евгения Колычева. Причиной стало "раздувание" расистского скандала с участием игрока Денискина.

Юрченко перешел в Десну

Бывший лидер луганской Зари Владлен Юрченко подписал контракт с черниговской Десной. Следующий матч черниговцы проведут именно против Десны.

Формула-1 в Катаре

Организаторы Формулы-1 объявили о первом в истории Гран-при Катара. "Королева автоспорта" дебютирует в Катаре уже в 2021 году. Хотя контракт подписали на 10 лет, но в 2022 году гонок там не будет.