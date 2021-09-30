Реал очень хотел победить Шериф в домашнем матче. И команда в статистических показателях значительно превзошла гостей. 68% владения мячом, 30 ударов по воротам, 11 из которых – в створ ворот. Но забить удалось лишь однажды – и то с пенальти.

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Зато из четырех ударов, которые игроки Шерифа нанесли за этот матч, три были в плоскость, а два стали голами.

Героем этого матча стал вратарь Георгиос Атанасиадис. Именно он и совершил 11 сэйвов, чем сделал немалый вклад в победу Шерифа.

Игру вратаря оценили и в УЕФА. Там в голосовании на официальном сайте Атанасиадис победил в борьбе за звание лучшего игрока второго тура Лиги чемпионов.

Видеообзор матча Реал – Динамо