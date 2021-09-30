Десна усилилась Юрченко

Десна 30 сентября объявила о подписании контракта с Юрченко. Владлен перешел в черниговский клуб как свободный агент.

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В сезоне-2021/2022 Юрченко до сих пор не сыграл ни одного матча. Владлен может дебютировать за Десну уже 3 октября в чемпионате Украины.

Черниговцы на выезде сыграют против Зари.


Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc


Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc

Что известно о Юрченко

  • Предыдущим клубом Юрченко была луганская Заря. Летом 2021 года у Юрченко закончился контракт с Зарей и стороны не продлили соглашение.
  • До возвращения в чемпионат Украины Юрченко выступал за датский клуб Вайле. С 2014 по 2018 год Владлен находился в немецком Байере.
  • Юрченко получал вызов в сборную Украины, однако не дебютировал за "сине-желтых".