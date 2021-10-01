Поразка Зорі

Зоря програла вдома Ромі матч Ліги конференцій з рахунком 0:3.

Мессі та Атанасіадіс – найкращі в Лізі чемпіонів

В Лізі чемпіонів назвали найкращого гравця та гол в другому турі. Перемогу в голосуванні здобули воротар молдовського Шерифа Георгіос Атанасіадіс та гол, який Мессі забив у ворота Манчестер Сіті.

Скандал у хокеї та відставка керівництва УХЛ

Федерація хокею України вирішила відправити у відставку керівника Української хокейної ліги Євгена Количева. Причиною стало "роздмухування" расистського скандалу за участі гравця Денискіна.

Юрченко перейшов у Десну

Колишній лідер луганської Зорі Владлен Юрченко підписав контракт з чернігівською Десною. Наступний матч чернігівці проведуть саме проти Десни.

Формула-1 в Катарі

Організатори Формули-1 оголосили про перший в історії гран-прі Катару. "Королева автоспорту" дебютує у Катарі вже у 2021 році. Хоча контракт підписали на 10 років, але у 2022 році гонок там не буде.