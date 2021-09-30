Первый в истории гран-при Катара состоится 21 ноября. Формула-1 подтвердила, что гонка в Лусаиле займет свободный слот в календаре сезона-2021. Формула-1 приедет в Катар, ведь от своего этапа отказалась Япония.

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Катар заключил соглашение на 10 лет с Формулой-1. Контракт вступит в силу с 2023 года. Следовательно, в 2022 году гран-при Катара не произойдет.

До конца сезона-2021 осталось всего 7 этапов.

Расписание последних гонок сезона-2021

Гран-при Турции (9 – 10 октября)

Гран-при США (22 – 24 октября)

Гран-при Мехико (Мексика) (5 – 7 ноября)

Гран-при Сан-Паулу (Бразилия) (12 – 14 ноября)

Гран-при Катара (19 – 21 ноября)

Гран-при Саудовской Аравии (3 – 5 декабря)

Гран-при Абу-Даби (10 – 12 декабря)

В сезоне-2021 состоялось уже 15 этапов. Лидером общего зачета пилотов является семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон. В Кубке конструкторов лидирует команда Mercedes.