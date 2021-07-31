Украина в третий раз без медалей: результаты Олимпийских игр-2020 30 июля

На летних Олимпийских играх в Токио 30 июля состоялся 7 соревновательный день. В пятницу был разыгран 21 комплект медалей. К сожалению, украинские спортсмены в третий раз на Олимпиаде не смогли пополнить нашу медальную копилку.

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Наиболее близким к медали был дзюдоист Яков Хаммо. В весовой категории свыше 100 килограммов Хаммо проиграл японцу Хисайоши Харасаве в 1/4 финала.

После этого Хаммо продолжил борьбу за бронзу. Сначала Яков одолел Бекмурода Олтибоева из Узбекистана. И в схватке за бронзу украинец проиграл Тамерлану Башиеву.

В финал Олимпиады по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем прошли Михаил Романчук и Сергей Фролов. Романчук оказался лучшим в полуфинале.

Ольга Саладуха завершила карьеру после провала на Олимпиаде

38-летняя украинская легкоатлетка и народный депутат Ольга Саладуха прокомментировала свое неудачное выступление на Олимпийских играх в Токио и объявила о завершении карьеры.

Ольга Саладуха прыгнула на 13.91 метра – этого результата оказалось недостаточно для преодоления квалификации. Саладуха отметила, что этот старт является, скорее всего, последним для нее и она не будет дальше бороться.

Игры-2020 в Токио стали для Саладухи четвертыми в карьере: она соревновалась в Пекине-2008 (седьмое место), Лондоне-2012 ("бронза"), Рио-2016 (не прошла квалификацию) и теперь Токио-2020. Как и пять лет назад, Ольга не смогла пройти в финал.

Шахтер в напряженном матче разгромил на выезде Львов: видео

В пятницу, 30 июля, Львов на своем поле сыграл против Шахтера матч чемпионата. "Горняки" одержали победу благодаря голам во втором тайме – 0:3.

Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5

Шахтер теперь будет готовиться к матчу квалификации Лиги чемпионов. Во вторник, 3 августа, дончане на выезде сыграют против бельгийского Генка.

Усик мог завершить карьеру после Олимпиады

Олимпийский чемпион 2012 года Александр Усик признался, что мог завершить карьеру боксера. Усик мог уйти из бокса после неудачи на Олимпиаде-2008 в Пекине.

На Олимпийских играх в 2008 году Усик уступил итальянцу Клементо Руссо в 1/4 финала. Впоследствии Усик дважды отомстит Руссо – в финале Олимпиады-2012 и в лиге любительского бокса WSB.

Поражение от Руссо в 2008 году настолько огорчило украинского чемпиона, что тот на некоторое время даже приостановил боксерскую карьеру. "После пекинской Олимпиады 2008 года хотел уйти из бокса. На некоторое время даже из него ушел", – сказал Усик.

По словам Усика, все изменил его покойный отец Александр. Он призвал боксера не сдаваться и выиграть "золото" на Играх в Лондоне.