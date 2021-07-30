Все изменил отец Усика

На Олимпийских играх в 2008 году Усик уступил итальянцу Клементе Руссо в 1/4 финала. Впоследствии Усик дважды отомстит Руссо – в финале Олимпиады-2012 и в лиге любительского бокса WSB.

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Поражение от Руссо в 2008 году настолько расстроило украинского чемпиона, что тот на некоторое время даже приостановил боксерскую карьеру.

"После пекинской Олимпиады 2008 года хотел уйти из бокса. На некоторое время даже из него ушел", – сказал Усик.

По словам Усика, все изменил его покойный отец Александр. Он призвал боксера не сдаваться и выиграть "золото" на Играх в Лондоне.

Но, Царствие Небесное моему отцу, очень хорошо помню тот, как он мне сказал: "Саша, если ты будешь сдаваться сейчас, то ты в жизни никогда не добьешься результата. Соберись и поезжай на следующую Олимпиаду. Возьми там золото",

– отметил боксер.

Усик заявил, что для побед нужно много работать.

"Нужно пахать, нужно работать. Да, будет трудно. Отдохните, но тогда вы не будете первыми", – резюмировал боксер.