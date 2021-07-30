Львов – Шахтер 0:3

Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5

В прошлом сезоне домашний матч Львова против Шахтера закончился сенсацией. Для начала игру перенесли в Харьков, а уже в самом матче победу праздновали именно "горожане". Хотя были откровенными аутсайдерами.

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Львов и в этом матче мог ошеломить Шахтер, когда создал момент уже на первой минуте встречи. Эрнест отобрал мяч после неудачного паса Марлона на Додо, после чего опасно пробил в угол ворот. Трубин прыгнул, но мяч полетел мимо ворот.

Это был не единственный момент хозяев в первом тайме. Остальное время до перерыва Львов провел в защите, очень часто находясь всей командой за линией мяча. "Горняки" такую насыщенную защиту никак пройти не могли.

Второй тайм снова начался с голевого момента в исполнении хозяев. Эрнест на фланге продавил Додо, после чего навесил. Шина был без опеки и опасно пробил. На этот раз в руки Трубину.

Все изменилось в игре после замен у обеих команд. Вместо Тете и Корниенко вышли Марлос и Исмаили. А во Львове рискнули, выпустив вместо опорника Политыло атакующего полузащитника Альваро (также вышел Ренан вместо Нича). Уже через несколько минут в ворота Львова влетел первый гол – Марлос навесил, а Траоре головой отправил мяч в ворота. Форвард отличился во втором подряд матче в УПЛ.

Видео гола Траоре

Пропущенный гол заставил львовян активнее идти вперед, открывая свободные зоны для соперника. Это и привело к тому, что к концу матча в их ворота влетело еще два гола – Дентиньо отличился после прострела Исмаили, а уже в компенсированное арбитром время первый гол за Шахтер забил Педриньо.

Видео гола Дентиньо

Шахтер побеждает и теперь будет готовиться к матчу квалификации Лиги чемпионов. Во вторник, 3 августа, дончане на выезде сыграют против бельгийского Генка.