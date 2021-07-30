Ольга Саладуха прыгнула на 13.91 метра – этого результата оказалось недостаточно для преодоления квалификации. Саладуха подчеркнула, что этот старт является, скорее всего, последним для нее и она не будет дальше соревноваться.

К слову Саладуха пролетела мимо финала Олимпиады-2020 в тройном прыжке

Все сделала с тренером, чтобы выступать на высоком, достойном уровне. Жаль только, что это, пожалуй, последний старт и пришло время попрощаться с карьерой. Это все. Очень больно. Эмоции не передать,

– сказала атлетка.

Саладуха также рассказала, что в начале сезона имела проблемы с бедром. И признала, что расстроена от того, что не прошла в финал.

"Конечно, хотелось прыгать в финале. Я на это была готова. Честно говоря, неожиданно, что не получился результат. С начала сезона немного лечилась, был надрыв бедра", – подытожила спортсменка.

Что известно о карьере Ольги Саладухи

Спортсменка, специализирующаяся в тройном прыжке трижды выигрывала чемпионат Европы, завоевывала "золото" на чемпионате мира и выигрывала "бронзу" Олимпиады-2012.

Игры-2020 в Токио стали для Саладухи четвертыми в карьере: она соревновалась в Пекине-2008 (седьмое место), Лондоне-2012 ("бронза"), Рио-2016 (не прошла квалификацию) и теперь Токио-2020. Как и пять лет назад, Ольга не смогла пройти в финал.