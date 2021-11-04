Шахтер в боевом матче уступил Реалу

В среду, 3 ноября, состоялся матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором сошлись мадридский Реал и донецкий Шахтер. Команды показали боевой матч, но сильнее оказались хозяева поля.

К слову Реал – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

На 14 минуте игры Марлон потерял мяч в собственной штрафной, что привело к легкому взятию ворот в исполнении Карима Бензема.

До перерыва украинский коллектив выровнял положение. Николай Матвиенко забросил мяч в чужую штрафную зону, где элегантной передачей грудью Алан Патрик вывел на свободное пространство Фернандо, который расстрелял голкипера Куртуа – 1:1.

На 61 минуте командную комбинацию "галактикос" замкнул Бензема с передачи Винисиуса Жуниора. На это ответа у подопечных Де Дзерби не нашлось – 2:1.

Заметим, что Бензема забил 1000-й гол Реала в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.

Хоккеиста Сокола подозревают в подделке паспорта Украины

Хоккеист киевского Сокола Виктор Андрущенко может иметь поддельный украинский паспорт. Проверка показала, что этот документ является недействительным.

Причиной для проверки документов Виктора Андрущенко стало обращение от хоккейного клуба Кременчуг в Украинскую хоккейную лигу. В своем запросе кременчугский клуб отметил, что по имеющейся в интернете информации, указанный хоккеист имеет паспорт гражданина Беларуси. Однако в Соколе выступает как гражданин Украины.

Поэтому в УХЛ решили проверить документы, которые предоставил Сокол для заявки на сезон 2021/2022.

"Проверка номера паспорта гражданина Украины через сервис Государственной миграционной службы Украины, предоставленная ХК Сокол вместе с заявкой Виктора Андрущенко, показала, что этот документ является недействительным. В связи с этим в адрес ХК Сокол направлен запрос с требованием предоставить объяснения по данному факту. Также для прояснения ситуации официальный запрос направлен в адрес председателя Государственной миграционной службы Украины. Украинской хоккейной лигой начато расследование по данному факту", – говорится в заявлении УХЛ.

Что грозит Соколу

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 Дисциплинарного кодекса Федерации хоккея Украины, за предоставление недостоверной информации об игроках, включенных в заявочный список клуба на игру, результаты матчей с его участием аннулируются, а клубу засчитывается техническое поражение.

По состоянию на 3 ноября 2021 года Виктор Андрущенко принял участие в 10 матчах чемпионата УХЛ. Отметим, что в 8 из указанных встреч в заявке Сокола максимальное количество иностранных игроков, разрешенных по регламенту – 11.

Билеты на матч Колос – Шахтер будут стоить одну гривну

Ковалевский Колос решил обеспечить себе пылкую поддержку на трибунах во время домашнего матча против Шахтера. Билеты на эту игру продают за одну гривну.

Колос примет Шахтер на своем поле 7 ноября. Игра в Ковалевке начнется в 17:00.

Билеты на домашние матчи Колосса до этого стоили от 10 до 50 гривен. Однако на игру против Шахтера стоимость билета в любой доступный к продаже сектор составляет 1 гривну.

Причиной для снижения стоимости билетов в Колосе назвали "карантинные ограничения и сложные условия для попадания на стадион, а также с целью поощрить наших пылких и преданных болельщиков". Те же болельщики, которые купили билеты на матч заранее, стоимость билета смогут использовать как дисконт в клубном фаншопе.

Карантинные ограничения для доступа на стадион

Однако не все желающие смогут попасть на игру Колос – Шахтер. Доступ на стадион разрешен только при наличии одного из следующих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины (зеленые сертификаты);

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, которое проведено не более чем за 72 часа до матча;

отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который произведен не более чем за 72 часа до матча;

документа, подтверждающего выздоровление человека от COVID-19.

Украинский призер Олимпиады показала состояние больницы для спортсменов в Харькове

Украинская спортсменка-синхронистка Алина Шинкаренко показала ужасные условия, в которых некоторые спортсмены проходят плановые осмотры. Речь идет об областном физкультурном диспансере в Харькове.

Можно подумать, что в диспансере сейчас происходит реконструкция, ведь на видео видны новые окна и двери. Но по словам спортсменки, с прошлого года здесь ничего не изменилось.

Шинкаренко показала ободранные стены и дыры в потолке, где можно увидеть деревянные перекрытия. Да и обустройство кабинетов на снимках язык не повернется назвать комфортным.

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, через год там ничего не изменилось. Здесь проходят обследование все харьковские спортсмены. И мы в частности, поскольку команда сборной по синхронному плаванию базируется в Харькове", – рассказала Алина.