Шахтар у бойовому матчі поступився Реалу

У середу, 3 листопада, відбувся матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому зійшлися мадридський Реал та донецький Шахтар. Команди показали бойовий матч, але сильнішими виявилися господарі поля.

До слова Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

На 14 хвилині гри Марлон втратив м’яч у власній штрафній, що призвело до легкого взяття воріт у виконанні Каріма Бензема.

До перерви український колектив вирівняв становище. Микола Матвієнко закинув м’яч до чужої карної зони, де елегантною передачею грудьми Алан Патрік вивів на вільний простір Фернандо, який розстріляв голкіпера Куртуа – 1:1.

На 61 хвилині командну комбінацію "галактікос" замкнув Бензема з передачі Вінісіуса Жуніора. На це відповіді у підопічних Де Дзербі не знайшлося – 2:1.

Зауважимо, що Бензема забив 1000-й гол Реала у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Хокеїста Сокола підозрюють в підробці паспорта України

Хокеїст київського Сокола Віктор Андрущенко може мати підроблений український паспорт. Перевірка показала, що цей документ є недійсним.

Причиною для перевірки документів Віктора Андрущенка стало звернення від хокейного клубу Кременчук до Української хокейної ліги. У своєму запиті кременчуцький клуб зазначив, що за наявною в інтернеті інформацією, вказаний хокеїст має паспорт громадянина Білорусі. Однак в Соколі виступає як громадянин України.

Відтак в УХЛ вирішили перевірити документи, які надав Сокіл для заявки на сезон 2021/2022.

"Перевірка номера паспорта громадянина України через сервіс Державної міграційної служби України, надана ХК Сокіл разом із заявкою Віктора Андрущенка, показала, що цей документ є недійсним. У зв'язку з цим на адресу ХК Сокіл надіслано запит з вимогою надати пояснення щодо зазначеного факту. Також для прояснення ситуації офіційний запит надіслано на адресу голови Державної міграційної служби України. Українською хокейною лігою розпочато розслідування за цим фактом", – йдеться в заяві УХЛ.

Що загрожує Соколу

Відповідно до пункту 1 статті 54 Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України, за надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявкового списку клубу на гру, результати матчів за його участю анулюються, а клубу зараховується технічна поразка.

Станом на 3 листопада 2021 року Віктор Андрущенко взяв участь у 10 матчах чемпіонату УХЛ. Зазначимо, що у 8 із зазначених зустрічей у заявці Сокола була максимальна кількість іноземних гравців, дозволених за регламентом – 11.

Квитки на матч Колос – Шахтар коштуватимуть одну гривню

Ковалівський Колос вирішив забезпечити собі палку підтримку на трибунах під час домашнього матчу проти Шахтаря. Квитки на цю гру продають за одну гривню.

Колос прийме Шахтар на власному полі 7 листопада. Гра у Ковалівці розпочнеться о 17:00.

Квитки на домашні матчі Колоса до цього коштували від 10 до 50 гривень. Однак на гру проти Шахтаря вартість квитка в будь-який доступний до продажу сектор складає 1 гривню.

Причиною для зниження вартості квитків у Колосі назвали "карантинні обмеження та складні умови для потрапляння на стадіон, а також з ціллю заохотити наших палких та відданих вболівальників".Ті ж вболівальники, які купили квитки на матч заздалегідь, вартість квитка зможуть використати як дисконт у клубному фаншопі.

Карантинні обмеження для доступу на стадіон

Однак не всі бажаючі зможуть потрапити на гру Колос – Шахтар. Доступ на стадіон дозволено лише за наявністю одного з таких документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);

негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години матчу;

негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більш як за 72 години до матчу;

документа, що підтверджує одужання особи від COVID-19.

Українська призерка Олімпіади показала стан лікарні для спортсменів у Харкові

Українська спортсменка-синхроністка Аліна Шинкаренко показала жахливі умови, за яких деякі спортсмени проходять планові огляди. Йдеться про Обласний фізкультурний диспансер у Харкові.

Можна подумати, що в диспансері зараз відбувається реконструкція, адже на відео видно нові вікна та двері. Але за словами спортсменки, з минулого року тут нічого не змінилося.

Шинкаренко показала обдерті стіни та дірки у стелі, де можна побачити дерев'яні перекриття. Та й облаштування кабінетів на знімках язик не повернеться назвати комфортною.

"Ми проходили тут плановий огляд минулого року. Нам говорили, що зроблять ремонт і все буде добре. Але, як бачите, через рік там нічого не змінилося. Тут проходять обстеження усі харківські спортсмени. І ми зокрема, оскільки команда збірної із синхронного плавання базується в Харкові", – розповіла Аліна.