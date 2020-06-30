В понедельник, 29 июня, произошло множество важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в обзоре Спорт24.

"Карпаты" снимаются с УПЛ

Львовский клуб из-за долгов не сможет получить лицензию на следующий сезон. Аттестация на следующий сезон пройдет уже 30 июня.

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Новый владелец "львов" Олег Смалийчук находится в Украине и пытается встретиться с Игорем Коломойским чтобы обсудить новую стратегию клуба.

Смалийчук будто бы хочет, чтобы Коломойский погасил 50% долга. Другую половину Смалийчук готов погасить сам. Также Смалийчук готов выкупить акции Коломойского в "Карпатах". Коломойский пока не ответил на запрос Смалийчука.

Сообщается, что "Карпаты" могут начать создавать заново. Впрочем, клуб начнет не с любителей, а со второй или первой лиги.

"Барселона" продала Артура в "Ювентус"

Каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" завершили обмен звездными футболистами. Игрок испанцев Артур перешел в "Ювентус", а лагерь "Барселоны" пополнит Миралем Пьянич.

"Барселона" получит за Артура 72 миллионов евро, а потом еще 10 миллионов евро бонусом.

К "Ювентусу" Артур присоединится тогда, когда будет завершен нынешний сезон, до окончания соревнований 2019/20 хавбек будет выступать за "Барселону".

Олимпиада-2020 под угрозой срыва

Более половины жителей Токио высказались против проведения в столице Японии Олимпийских игр, которые раньше из-за пандемии коронавируса перенесли с 2020-го на 2021.

В опросе приняли участие 1030 человек в возрасте от 18 до 72 лет. Против Олимпиады высказались 51,7% опрошенных, за – 46,3%, еще 2% затруднились с ответом.

Перенос Олимпиады в Токио: коротко

Олимпиада-2020 должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на один год. Поэтому Игры планируется провести с 23 июля 2021 года по 8 августа. Паралимпийские игры запланированы на 24 августа – 5 сентября.

Впервые в истории Олимпийских игр соревнования состоятся в нечетный год. Хотя до этого Олимпиады трижды переносили. При этом однажды именно в Токио. Больше об этом – по ссылке.

Виктор Скрипник получил предложение от участника Лиги чемпионов

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник попал в сферу интересов ряда европейских клубов, среди которых участник Лиги чемпионов.

В числе этих клубов есть и один участник Лиги чемпионов, другие клубы также обеспечили себе участие в еврокубках на следующий сезон.

Карьера Скрипника в "Заре"

Луганскую команду Скрипник возглавил прошлым летом, подписав контракт сроком на 3 года. Под его руководством "Заря" ведет борьбу за второе место в чемпионате Украины, что дает право играть в квалификации Лиги чемпионов.

До "Зари" Скрипник течение двух лет тренировал немецкий "Вердер", после чего в 2018 году привел к золотому дублю латвийскую "Ригу".

На сегодняшний день "Заря" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от второго "Динамо" на 2 очка. В ближайшем матче луганчане сыграют с "Александрией".