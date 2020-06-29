Футбольный клуб "Карпаты" может сняться с розыгрыша украинской Премьер-лиги (УПЛ). Львовская команда в долгах и рискует не пройти аттестацию.

"Карпатам" не дадут лицензию

О том, что "Карпаты" планируют сняться с УПЛ, сообщает ведущий"ТаТоТаке" Сергей Болотников.

По его информации, у "Карпат" 5 миллионов долларов долгов.

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Львовский клуб из-за долгов не сможет получить лицензию на следующий сезон. Аттестация на следующий сезон пройдет уже 30-го июня.

Как заявил Болотников, новый владелец "львов" Олег Смалийчук находится в Украине и пытается встретиться с Игорем Коломойским, чтобы обсудить новую стратегию клуба.

Смалийчук якобы хочет, чтобы Коломойский погасил 50% долга. Другую половину Смалийчук готов погасить сам.

Также Болотников сообщил, что Смалийчук готов выкупить акции Коломойского.

Коломойский пока не ответил на запрос Смалийчука.

Сообщается, что "Карпаты" могут начать создавать заново. Впрочем, клуб начнет не с любителей, а со второй или первой лиги.

"Карпаты" подтверждают информацию

"Карпаты" официально сообщили, что, вероятно, не поедут на матч с "Мариуполем" из-за нехватки средств. Под угрозой также все другие поединки.

Там заявили, что владельцами клуба являются две иностранные компании – "Мендил Лимитед", которая с недавних пор принадлежит Смалийчуку, и "Крисал Холдингс", которая, согласно документам, принадлежит Кате Парпе.

Смалийчуку не удалось наладить контакт с другой стороной.

"Карпаты" заявляют, что не имеют собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности.

"Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета", – заявили в клубе.

"Львы" сообщили, что долгов перед командой нет. В то же время Олег Смалийчук готов финансировать клуб на 50%.

Сейчас львовский клуб является аутсайдером УПЛ. Команда рискует вылететь в первую лигу Украины.