У понеділок, 29 червня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

"Карпати" знімаються з УПЛ

Львівський клуб через борги не зможе отримати ліцензію на наступний сезон. Атестація на наступний сезон пройде вже 30 червня.

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Новий власник "левів" Олег Смалійчук перебуває в Україні та намагається зустрітися з Ігорем Коломойським щоб обговорити нову стратегію клубу.

Смалійчук начебто хоче, щоб Коломойський погасив 50% боргу. Іншу половину Смалійчук готовий погасити сам. Також Смалійчук готовий викупити акції Коломойського у "Карпатах". Коломойський поки не відповів на запит Смалійчука.

Повідомляється, що "Карпати" можуть почати створювати заново. Втім, клуб розпочне не з аматорів, а з Другої або Першої ліги.

"Барселона" продала Артура в "Ювентус"

Каталонська "Барселона" і туринський "Ювентус" завершили обмін зірковими футболістами. Гравець іспанців Артур перейшов у "Ювентус", а табір "Барселони" поповнить Міралем П'янич.

"Барселона" отримає за Артура 72 мільйонів євро, а потім ще 10 мільйонів євро бонусом.

До "Ювентусу" Артур приєднається тоді, коли буде завершено нинішній сезон, до закінчення змагань 2019/20 хавбек виступатиме за "Барселону".

Олімпіада-2020 під загрозою зриву

Більше половини жителів Токіо висловилися проти проведення в столиці Японії Олімпійських ігор, які раніше через пандемію коронавірусу перенесли з 2020-го на 2021 рік.

В опитуванні взяли участь 1030 чоловік у віці від 18 до 72 років. Проти Олімпіади висловилися 51,7% опитаних, за – 46,3%, ще 2% не змогли визначитися з відповіддю.

Перенесення Олімпіади в Токіо: коротко

Олімпіада-2020 мала відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусу змагання перенесли на один рік. Тож Ігри заплановано провести з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

Це вперше в історії Олімпійських ігор змагання відбудуться в непарних рік. Хоча до цього Олімпіади тричі переносили. При цьому одного разу саме в Токіо. Більше про це – за посиланням.

Віктор Скрипник отримав пропозицію від учасника Ліги чемпіонів

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник потрапив в сферу інтересів низки європейських клубів, серед яких є учасник Ліги чемпіонів.

В числі цих клубів є і один учасник Ліги чемпіонів, інші клуби також забезпечили собі участь в єврокубках на наступний сезон.

Кар'єра Скрипника у "Зорі"

Луганську команду Скрипник очолив минулого літа, підписавши контракт строком на 3 роки. Під його керівництвом "Зоря" веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті України, що дає право грати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

До "Зорі" Скрипник протягом двох років тренував німецький "Вердер", після чого в 2018 році привів до золотого дублю латвійську "Ригу".

На сьогоднішній день "Зоря" займає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від другого "Динамо" на 2 очка. У найближчому матчі луганчани зіграють з "Олександрією".