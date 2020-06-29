27 июня "Карпаты" провели первый поединок после восстановления сезона – сыграли в Луцке со "Львовом" (1:1). Однако, этот поединок для "зелено-белых" может стать последним в нынешнем сезоне.

По информации Sport.ua, на второй день после львовского дерби футболистам "Карпат" были разосланы уведомления, суть которых – матча с "Мариуполем", запланированного на 1 июля, не будет. О главном "Карпаты" снимаются с УПЛ Причина столь категоричного решения не указывается. Мол, ждите дальнейших указаний. "Карпаты" покидают УПЛ: что известно Львовский клуб из-за долгов не сможет получить лицензию на следующий сезон. Аттестация на следующий сезон пройдет уже 30 июня.

Новый владелец "львов" Олег Смалийчук находится в Украине и пытается встретиться с Игорем Коломойским чтобы обсудить новую стратегию клуба.

Смалийчук якобы хочет, чтобы Коломойский погасил 50% долга. Другую половину Смалийчук готов погасить сам. Также Смалийчук готов выкупить акции Коломойского в "Карпатах".

Коломойский пока не ответил на запрос Смалийчука.

Сообщается, что "Карпаты" могут начать создавать заново. Впрочем, клуб начнет не из любителей, а с другой или первой лиги.