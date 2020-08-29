Матч Украина – Россия, украинские арбитры в финале Лиги чемпионов: новости спорта 28 августа
В пятницу, 28 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.
Сборная Украины сыграет с Россией на чемпионате Европы
В Чехии состоится чемпионат Европы среди молодежных сборных по волейболу, где выступит и национальная команда Украины, пишет 24 канал.
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В этом году команды в группы попадали по рейтингу. На турнир, запланированный с 26 сентября по 4 октября в Брно, отобрали 12 национальных команд.
В отличие, скажем, от международных футбольных организаций, которые разводят соперников из Украины и России, волейболисты на такие шаги не пошли. Так что сборная Украины сойдется с россиянами уже на групповом этапе. Также "сине-желтые" сыграют с командами Германии, Турции, Беларуси и Нидерландов.
Украинским судьям доверили обслуживать финал Лиги чемпионов-2020
Украинский рефери Александра Ардашева получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом.
33-летняя киевлянка вместе с хорваткой синей Родяк-Каршич будет ассистентом главного арбитра матча швейцарки Эстер Штаубли. К слову, еще одна украинка Марина Стрелецкая будет резервным ассистентом арбитра на финальном матче.
Постол и Рамирес провели дуэль взглядов
Украинский боксер Виктор Постол 29-го августа проведет бой за звание чемпиона мира WBC и WBO в 1-м полусреднем весе. Его соперником станет непобедимый Хосе Карлос Рамирес. Боксеры провели традиционную дуэль взглядов.
Оба боксера продемонстрировали, что являются джентльменами. Дуэль взглядов обошлась без грубостей, которые присущи некоторым американским боксерам.
Украинки получили своих соперниц на US Open
Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США (US Open). Украинские теннисистки получили своих соперниц.
- В отсутствие Элины Свитолины первой ракеткой Украины на этом турнире станет Даяна Ястремская. Украинка померяется силами с австралийкой Астрой Шармой (WTA №121).
- Интересно, что победа Даяны Ястремской вполне возможно принесет ей встречу с другой украинкой Лесей Цуренко. Девушке, чтобы также выйти в украинское противостояние нужно обыграть соперницу Мэдисон Бренгл (WTA 82).
- Победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок Марта Костюк встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA №68).
- Украинка Екатерина Козлова померяется силами с молодой американкой Уитни Осуигве (WTA 143).
- Сильнейшая соперница досталась Ангелине Калининой, ее конкуренткой будет опытная Каролина Плишкова, которая входит в рейтинг топ-3 лучших теннисисток планеты.
- Украинка Катерина Бондаренко померится силами американкой Элли КИК (WTA №162), а Катарина Завацкая будет играть против казашки Елены Рыбакиной (WTA №17).