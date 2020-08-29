В пятницу, 28 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Сборная Украины сыграет с Россией на чемпионате Европы

В Чехии состоится чемпионат Европы среди молодежных сборных по волейболу, где выступит и национальная команда Украины, пишет 24 канал.

Смотрите также: Сборная России внезапно отказалась ехать в Киев на чемпионат Европы

В этом году команды в группы попадали по рейтингу. На турнир, запланированный с 26 сентября по 4 октября в Брно, отобрали 12 национальных команд.

В отличие, скажем, от международных футбольных организаций, которые разводят соперников из Украины и России, волейболисты на такие шаги не пошли. Так что сборная Украины сойдется с россиянами уже на групповом этапе. Также "сине-желтые" сыграют с командами Германии, Турции, Беларуси и Нидерландов.

Украинским судьям доверили обслуживать финал Лиги чемпионов-2020

Украинский рефери Александра Ардашева получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом.

33-летняя киевлянка вместе с хорваткой синей Родяк-Каршич будет ассистентом главного арбитра матча швейцарки Эстер Штаубли. К слову, еще одна украинка Марина Стрелецкая будет резервным ассистентом арбитра на финальном матче.

Финал "Вольфсбург" – "Лион" состоится в воскресенье, 30 августа. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Постол и Рамирес провели дуэль взглядов

Украинский боксер Виктор Постол 29-го августа проведет бой за звание чемпиона мира WBC и WBO в 1-м полусреднем весе. Его соперником станет непобедимый Хосе Карлос Рамирес. Боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Оба боксера продемонстрировали, что являются джентльменами. Дуэль взглядов обошлась без грубостей, которые присущи некоторым американским боксерам.

Украинки получили своих соперниц на US Open

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США (US Open). Украинские теннисистки получили своих соперниц.