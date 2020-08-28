Украинский рефери Александра Ардашева получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом".

Об этом сообщает официальный сайт УАФ. 33-летняя киевлянка вместе с хорваткой синей Родяк-Каршич будет ассистентом главного арбитра матча швейцарки Эстер Штаубли.

Смотрите также: "Бавария" – "Севилья": сколько болельщиков посетит матч за Суперкубок УЕФА

К слову, еще одна украинка Марина Стрелецкая будет резервным ассистентом арбитра на финальном матче.

Финал "Вольфсбург" – "Лион" состоится в воскресенье, 30 августа. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Украинки уже судили финал Лиги чемпионов

Ардашева уже работала в финальной части женской Лиги чемпионов сезона-2019/20. Александра судила четвертьфинал "Лион" – "Бавария" в составе украинской бригады арбитров во главе с Екатериной Монзуль.

Наши соотечественницы в четвертьфинале зафиксировали победу "Лиона" над "Баварией" (2:1). А Монзуль еще и была резервным арбитром на полуфинальном поединке между "Вольфсбургом" и "Барселоной" (1:0).

Также в сезоне-2013/2014 Монзуль вместе с Натальей Рачиньской судили финал между немецким "Вольфсбургом" и шведским "Тюресо" (4:3), который проходил в Лиссабоне.