В Чехии состоится чемпионат Европы среди молодежных сборных по волейболу, где выступит и национальная команда Украины.

Жеребьевка Евро-2020 прошла в Люксембурге, хотя носила она формальный характер, сообщает Xsport.

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Украина сыграет с Россией

В этом году команды в группы попадали по рейтингу. На турнир, запланированный с 26 сентября по 4 октября в Брно, отобрали 12 национальных команд.

В отличие, скажем, от международных футбольных организаций, которые разводят соперников из Украины и России, волейболисты на такие шаги не пошли. Так что сборная Украины сойдется с россиянами уже на групповом этапе. Также "сине-желтые" сыграют с командами Германии, Турции, Беларуси и Нидерландов.

В другом секстете сыграют: Чехия, Польша, Италия, Франция, Сербия, Бельгия.