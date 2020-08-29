Матч Україна – Росія, українські арбітри у фіналі Ліги чемпіонів: новини спорту 28 серпня
У п'ятницю, 28 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.
Збірна України зіграє з Росією на чемпіонаті Європи
У Чехії відбудеться чемпіонат Європи серед молодіжних збірних з волейболу, де виступить і національна команда України, пише 24 канал.
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В цьому році команди в групи потрапляли по рейтингу. На турнір, запланований з 26 вересня по 4 жовтня в Брно, відібрали 12 національних команд.
На відміну, скажімо, від міжнародних футбольних організацій, які розводять суперників з України і Росії, волейболісти на такі кроки не пішли. Так що збірна України зійдеться з росіянами вже на груповому етапі. Також "синьо-жовті" зіграють з командами Німеччини, Туреччини, Білорусі та Нідерландів.
Українським суддям довірили обслуговувати фінал Ліги чемпіонів-2020
Українська рефері Олександра Ардашева отримала призначення на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецьким "Вольфсбургом" і французьким "Ліоном.
33-річна киянка разом з хорваткою сіней Родяк-Каршіч буде асистентом головного арбітра матчу швейцарки Естер Штаублі. До слова, ще одна українка Марина Стрілецька буде резервним асистентом арбітра на фінальному матчі.
Постол і Рамірес провели дуель поглядів
Український боксер Віктор Постол 29-го серпня проведе бій за звання чемпіона світу WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі. Його суперником стане непереможний Хосе Карлос Рамірес. Боксери провели традиційну дуель поглядів.
Обидва боксери продемонстрували, що є джентльменами. Дуель поглядів обійшлася без грубощів, які притаманні деякими американським боксерам.
Українки отримали своїх суперниць на US Open
Відбулось жеребкування Відкритого чемпіонату США (US Open). Українські тенісистки отримали своїх суперниць.
- За відсутності Еліни Світоліни першою ракеткою України на цьому турнірі стане Даяна Ястремська. Українка поміряється силами з австралійкою Астрою Шармою (WTA №121).
- Цікаво, що перемога Даяни Ястремською цілком можливо принесе їй зустріч з іншою українкою Лесею Цуренко. Дівчині, щоб також вийти в українське протистояння потрібно обіграти суперницю Медісон Бренгл (WTA 82).
- Переможниця Відкритого чемпіонату Австралії 2017 року в одиночному розряді серед юніорок Марта Костюк зустрінеться із росіянкою Дарією Касаткіною (WTA №68).
- Українка Катерина Козлова поміряється силами з молодою американкою Вітні Осуігве (WTA 143).
- Найсильніша суперниця дісталась Ангеліні Калініній, її конкуренткою буде досвідчена Кароліна Плішкова, яка входить у рейтинг топ-3 найкращих тенісисток планети.
- Українка Катерина Бондаренко поміряється силами американкою Еллі Кік (WTA №162), а Катаріна Завацька буде грати проти казашки Олени Рибакіної (WTA №17).