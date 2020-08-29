У п'ятницю, 28 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Збірна України зіграє з Росією на чемпіонаті Європи

У Чехії відбудеться чемпіонат Європи серед молодіжних збірних з волейболу, де виступить і національна команда України, пише 24 канал.

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В цьому році команди в групи потрапляли по рейтингу. На турнір, запланований з 26 вересня по 4 жовтня в Брно, відібрали 12 національних команд.

На відміну, скажімо, від міжнародних футбольних організацій, які розводять суперників з України і Росії, волейболісти на такі кроки не пішли. Так що збірна України зійдеться з росіянами вже на груповому етапі. Також "синьо-жовті" зіграють з командами Німеччини, Туреччини, Білорусі та Нідерландів.

Українським суддям довірили обслуговувати фінал Ліги чемпіонів-2020

Українська рефері Олександра Ардашева отримала призначення на фінальний матч жіночої Ліги чемпіонів між німецьким "Вольфсбургом" і французьким "Ліоном.

33-річна киянка разом з хорваткою сіней Родяк-Каршіч буде асистентом головного арбітра матчу швейцарки Естер Штаублі. До слова, ще одна українка Марина Стрілецька буде резервним асистентом арбітра на фінальному матчі.

Фінал "Вольфсбург" – "Ліон" відбудеться в неділю, 30 серпня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Постол і Рамірес провели дуель поглядів

Український боксер Віктор Постол 29-го серпня проведе бій за звання чемпіона світу WBC і WBO в 1-й напівсередній вазі. Його суперником стане непереможний Хосе Карлос Рамірес. Боксери провели традиційну дуель поглядів.

Обидва боксери продемонстрували, що є джентльменами. Дуель поглядів обійшлася без грубощів, які притаманні деякими американським боксерам.

Українки отримали своїх суперниць на US Open

Відбулось жеребкування Відкритого чемпіонату США (US Open). Українські тенісистки отримали своїх суперниць.