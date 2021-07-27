Таким образом, Костевич стала 4-кратной медалисткой Олимпиад. Ранее украинка завоевала "золото" на Играх 2004 года в Афинах, а из Лондона в 2012-м привезла еще две "бронзы".

Как это было Костевич и Омельчук получили "бронзу" Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета в миксте

Приблизилась к рекорду

В рейтинге медалистов в истории сборной Украины Костевич после сегодняшнего успеха догнала представительницу гребли Инну Осипенко-Радомскую (1-2-1) и саблистку Ольгу Харлан (1-1-2).

Единственной 5-кратной медалисткой Олимпийских игр в истории Украины является пловчиха Яна Клочкова (4-1-0).

В целом это третья медаль для украинской сборной в Токио. "Бронзу" получили шпажист Игорь Рейзлин и дзюдоистка Дарья Белодед.