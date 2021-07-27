Белодед: это такая память, которая на всю жизнь для моей семьи

Дарья Белодед утром 27 июля прилетела из Токио в аэропорт "Борисполь". Украинскую спортсмену и ее тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Белодеда пришли встретить много фанатов и представители СМИ.

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Талантливая украинская спортсменка поделилась эмоциями, которые пережила на Играх в Токио. В частности, она снова рассказала, что сначала разочаровалась, что проиграла в полуфинале.

"Эмоции мои были изначально не очень радостные, потому что мечта не осуществилась, как я себе планировала. Все пошло чуточку не по плану", – сказала Белодед.

По словам Дарьи, через несколько дней она изменила свое мнение. Белодед стала первой украинкой, выигравшей медаль Олимпийских игр по дзюдо.

Но прошло несколько дней, и я понимаю, что эта медаль очень важна для меня. Она всегда будет в истории, она первая в женском дзюдо в Украине. Это такая память, которая на всю жизнь для моей семьи, для моей страны,

– резюмировала дзюдоистка.

Белодед опровергла слухи СМИ

20-летняя Дарья опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она покидает спорт.

"Немножко не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу", – сказала украинка.

Также Белодед поблагодарила за поддержку украинских болельщиков.

Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, болел, я плакала от теплых и искренних слов, которые написали мне как известные люди, так и болельщики. Благодарю всех за поздравления,

– отметила бронзовая призерка Игр.