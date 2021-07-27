Белодед: это такая память, которая на всю жизнь для моей семьи
Дарья Белодед утром 27 июля прилетела из Токио в аэропорт "Борисполь". Украинскую спортсмену и ее тренеров Светлану Кузнецову и Геннадия Белодеда пришли встретить много фанатов и представители СМИ.
Узнайте больше Самая Молодая чемпионка мира: что известно о Дарье Белодед, которая выиграла медаль на Олимпиаде
Талантливая украинская спортсменка поделилась эмоциями, которые пережила на Играх в Токио. В частности, она снова рассказала, что сначала разочаровалась, что проиграла в полуфинале.
"Эмоции мои были изначально не очень радостные, потому что мечта не осуществилась, как я себе планировала. Все пошло чуточку не по плану", – сказала Белодед.
По словам Дарьи, через несколько дней она изменила свое мнение. Белодед стала первой украинкой, выигравшей медаль Олимпийских игр по дзюдо.
Но прошло несколько дней, и я понимаю, что эта медаль очень важна для меня. Она всегда будет в истории, она первая в женском дзюдо в Украине. Это такая память, которая на всю жизнь для моей семьи, для моей страны,
– резюмировала дзюдоистка.
Белодед опровергла слухи СМИ
20-летняя Дарья опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она покидает спорт.
"Немножко не так поняли наши с родителями комментарии, сейчас я планирую отдохнуть, перезагрузиться и начать подготовку к новому олимпийскому циклу", – сказала украинка.
Также Белодед поблагодарила за поддержку украинских болельщиков.
Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, болел, я плакала от теплых и искренних слов, которые написали мне как известные люди, так и болельщики. Благодарю всех за поздравления,
– отметила бронзовая призерка Игр.
- Дарья Белодед стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 по дзюдо в весовой категории до 48 килограммов. Она принесла Украине первую медаль в Токио.