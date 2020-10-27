"Динамо" понесло кадровые потери перед матчем Лиги чемпионов, а БК "Одесса" выгнала баскетболистов из-за драки. Главные новости спорта за 26 октября – читайте в дайджесте Спорт 24.

Коронавирус у "Динамо"

Перед поединком в Лиге чемпионов против "Ференцвароша" киевское "Динамо" понесло кадровые потери. Об этом сообщает 24 канал.

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Положительные тесты на коронавирус сдали голкипер Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Еще один положительный результат выявили у тренера по физической подготовке Виталия Кулебы. Все трое не полетели с командой в Будапешт на матч против "Ферешвароша", который возглавляет бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров.

Все больные коронавирусом уже отправились на самоизоляцию. Матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится 28 октября в 22:00.

БК "Одесса" выгнала американцев

Баскетбольный клуб "Одесса" расторг контракты с двумя американскими легионерами Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном. Причиной досрочного прекращения сотрудничества стала драка в ресторане с участием баскетболистов.

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Одесский клуб сообщил, что игроки нарушили условия контракта и правила по мерам безопасности, которые связаны с COVID-19.

В ночь с 23 на 24 октября Баден Джаксен и Дрю Брэндон посетили ночной клуб, где в состоянии алкогольного опьянения устроили драку. Такими действиями игроки не только в корне нарушили договор с клубом и внутренние правила клуба, но и пренебрегли правилами Федерации баскетбола Украины относительно мер безопасности, связанными с COVID-19,

– говорится в сообщении клуба.

Сообщается, что руководство "Одессы" осуждает "неспортивные, непрофессиональные и незаконные действия игроков".

"Клуб немедленно прекращает все договорные отношения с Баденом Джаксеном и Дрю Брэндоном на основании существенного нарушения нашего контракта и внутренних правил Клуба", – заявили в клубе.

Беринчик не будет соперником Лопеса

Американский боксер Теофимо Лопес получит потенциального соперника, если продолжит боксировать в легком весе. Соперником Лопеса точно не станет украинец Денис Беринчик, занимающий высокую позицию в рейтинге WBO.

Глава Top Rank Боб Арум, сотрудничающий с Лопесом, рассказал о возможных соперниках абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Арум в очередной раз напомнил, что ключевым относительно будущего Лопеса будет то, в каком весе Теофимо решит продолжить карьеру.

"Я должен услышать от него и его отца их планы, прежде чем начну давать советы. Все зависит от того, в какой весовой категории он хочет продолжать выступать. Как только они определятся, я расскажу им, какие возможности есть в каждой из весовых категорий", – сказал Арум.

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По мнению Арума, следующий бой Теофимо Лопеса состоится в феврале 2021 года. Соперником Лопеса может стать Райан Гарсия.

Если Теофимо захочет остаться в легком весе, то самым оптимальным вариантом для него является бой против Райана Гарсии, в случае его победы над Люком Кэмпбеллом. Это огромная битва тем более если обращать внимание на то, что Гарсия выписывает в социальных сетях. К тому же у нас прекрасные отношения с Golden Boy,

– сказал Арум.

Украинский боксер Денис Беринчик выступает в легком весе и является третьим в рейтинге WBO. Гарсия, которому предсказывают бой с Лопесом, – второй.

Против Роналду продолжается расследование

Звездный футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду попал в скандал из-за коронавируса. Против игрока сборной Португалии продолжается расследование в Италии.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в очередной раз раскритиковал Роналду, у которого обнаружен коронавирус.

Чиновник убежден, что в начале октября игроку не нужно было ехать в расположение сборной Португалии, где у него был обнаружен COVID-19.

По мнению Спадафоры, Роналду должен был остаться в Турине на изоляции.

Покинув Турин, Роналду нарушил протокол. По этому поводу продолжается расследование, проводится сбор доказательств,

– сказал Спадафора в эфире RAI.

Что известно о коронавирусе у Роналду

35-летний Роналду сдал положительный тест на коронавирус во время пребывания в расположении сборной Португалии 13 октября.

Футболист пропустил матч против Швеции в Лиге наций и отправился в Турин на карантин.

Коронавирус пока не покидает Роналду: футболист сдал еще два положительных теста.

Не пропустите матч "Шахтера"

Во вторник, 27-го октября, "Шахтер" сыграет второй матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий клуб примет миланский "Интер".

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Подопечные Луиша Каштру попытаются взять у "Интера" реванш за поражение в полуфинале Лиги Европы (5:0) прошлого сезона.

Поединок начнется в 19: 55.