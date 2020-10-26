"Динамо" отправилось на матч с "Ференцварошем" с новичками / fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" 26-го октября отправились в Будапешт (Венгрия) на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 25 исполнителей.