Вместо Миколенко и Бущана "Динамо" отправилось с новичками на матч против "Ференцвароша"
Киевское "Динамо" 26-го октября отправились в Будапешт (Венгрия) на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу рассчитывает в столице Венгрии на 25 исполнителей.
Перед игрой в Лиге чемпионов "Динамо" потеряло Виталия Миколенко и Георгия Бущана. Их место в заявке получили новички Клейтон и Белуце, информирует сайт "Динамо".
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Кто отправился на матч Лиги чемпионов
Вратари: Бойко, Нещерет;
Защитники: Забарный, Кендзёра, Попов, Сирота, Шабанов;
Полузащитники: Андриевский, Белуце, Буяльский, Вербич, Гармаш, де Пена, Дуэлунд, Караваев, Леднев, Сидорчук, Цитаишвили, Цыганков, Шапаренко, Шепелев;
Нападающие: Клейтон, Родригес. Русин, Супряга.
Кроме Георгия Бущана и защитника Виталия Миколенко, матч пропустят еще два защитника "Динамо". В лазарете команды находятся Никита Бурда и Владимир Костевич.