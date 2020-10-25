Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик хочет провести бой за титул WBO, которым владеет американец Теофимо Лопес. Александр Красюк, менеджер Беринчика, рассказал, как украинцу выйти на титульный бой.

Генеральный директор К2 Promotion Александр Красюк рассказал о планах вывести Беринчика на титульный бой в комментарии "Общественное Спорт".

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Два пути для Беринчка

Красюк пояснил, что в серебряного призера Олимпийских игр 2012 года два варианта: бороться за вакантный титул, если Теофимо Лопес перейдет в другую категорию, или становиться претендентом на бой с американцем.

"Если Лопес все же сделает запланированное и перейдет в категорию выше, оставив вакантными все пояса, то Денис Беринчик примет участие в отборочных поединках, чтобы получит шанс драться за вакантный титул.

Если же Лопес останется и будет защищать, то мы будем делать свою работу для того, чтобы Денис был признан официальным претендентом и он получил шанс биться с чемпионом мира", – сказал Красюк.

Почему Беринчик – претендент на титул

Украинский боксер выбрал путь двигаться по линии WBO. С декабря 2018 года Беринчик является интерконтинентальным чемпионом мира в легком весе по версии WBO.

Денис Беринчик провел четыре успешные защиты титула.

В рейтинге WBO Беринчик занимает третье место. Выше него только британец Ли Селби и американец Райан Гарсия.

Теофимо Лопес выиграл титул WBO 18 октября, когда одолел украинца Василия Ломаченко.