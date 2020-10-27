Коронавірус у "Динамо", "Одеса" вигнала баскетболістів за бійку: головні новини спорту 26 жовтня
"Динамо" зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги чемпіонів, а БК "Одеса" вигнала баскетболістів через бійку. Головні новини спорту за 26 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.
Коронавірус у "Динамо"
Перед поєдинком у Лізі чемпіонів проти "Ференцвароша" київське "Динамо" зазнало кадрових втрат. Про це повідомляє 24 канал.
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Позитивні тести на коронавірус здали голкіпер Георгій Бущан та захисник Віталій Миколенко.
Ще один позитивний результат виявили у тренера з фізичної підготовки Віталія Кулеби. Всі троє не полетіли з командою у Будапешт на матч проти "Ферешвароша", який очолює колишній гравець та тренер киян Сергій Ребров.
Всі хворі на коронавірус вже відправились на самоізоляцію. Матч "Ференцварош" – "Динамо" відбудеться 28 жовтня о 22:00.
БК "Одеса" вигнала американців
Баскетбольний клуб "Одеса" розірвав контракти з двома американськими легіонерами Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном. Причиною дострокового припинення співпраці стала бійка в ресторані за участю баскетболістів.
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Одеський клуб повідомив, що гравці порушили умови контракту та правила щодо заходів безпеки, які пов'язані з COVID-19.
У ніч з 23 на 24 жовтня Баден Джаксен і Дрю Брендон відвідали нічний клуб, де в стані алкогольного сп'яніння влаштували бійку. Такими діями гравці не тільки в корені порушили договір з клубом і внутрішні правила клубу, але і знехтували правилами Федерації баскетболу України щодо заходів безпеки, пов'язаними з COVID-19,
– мовиться у повідомленні клубу.
Повідомляється, що керівництво "Одеси" засуджує "неспортивні, непрофесійні та незаконні дії гравців".
"Клуб негайно припиняє всі договірні відносини з Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном на підставі істотного порушення нашого контракту і внутрішніх правил Клубу", – заявили у клубі.
Берінчик не буде суперником Лопеса
Американський боксер Теофімо Лопес отримав потенційного суперника, якщо продовжить боксувати у легкій вазі. Суперником Лопеса точно не стане українець Денис Берінчик, який займає високу позицію у рейтингу WBO.
Глава Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Лопесом, розповів про можливих суперників абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
Арум вкотре нагадав, що ключовим щодо майбутнього Лопеса буде те, в якій вазі Теофімо вирішить продовжити кар'єру.
"Я повинен почути від нього і його батька їх плани, перш ніж почну давати поради. Все залежить від того, в якій ваговій категорії він хоче продовжувати виступати. Як тільки вони визначаться, я розповім їм, які можливості є в кожній з вагових категорій", – сказав Арум.
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На думку Арума, наступний бій Теофімо Лопеса відбудеться у лютому 2021 року. Суперником Лопеса може стати Раян Гарсія.
Якщо Теофімо захоче залишитися в легкій вазі, то найоптимальнішим варіантом для нього є бій проти Раяна Гарсії, в разі його перемоги над Люком Кемпбеллом. Це величезна битва тим паче якщо звертати увагу на те, що Гарсія виписує в соціальних мережах. До того ж у нас прекрасні відносини з Golden Boy,
– сказав Арум.
Український боксер Денис Берінчик виступає у легкій вазі та є третім у рейтингу WBO. Гарсія, якому пророчать бій з Лопесом, – другий.
Проти Роналду триває розслідування
Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду потрапив у скандал через коронавірус. Проти гравця збірної Португалії триває розслідування в Італії.
Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора в черговий раз розкритикував Роналду, у якого виявлено коронавірус.
Чиновник переконаний, що на початку жовтня гравцю не слід було їхати в розташування збірної Португалії, де у нього був виявлений COVID-19.
На думку Спадафори, Роналду повинен був залишитися в Турині на ізоляції.
Покинувши Турин, Роналду порушив протокол. З цього приводу триває розслідування, проводиться збір доказів,
– сказав Спадафора в ефірі RAI.
Що відомо про коронавірус у Роналду
35-річний Роналду здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.
Футболіст пропустив матч проти Швеції у Лізі націй та відправився у Турин на карантин.
Коронавірус поки не полишає Роналду: футболіст здав ще два позитивні тести.
Не пропустіть матч "Шахтаря"
У вівторок, 27-го жовтня, "Шахтар" зіграє другий матч у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.
У Києві на НСК "Олімпійський" донецький клуб прийме міланський "Інтер".
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Поєдинок розпочнеться о 19:55.