"Динамо" зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги чемпіонів, а БК "Одеса" вигнала баскетболістів через бійку. Головні новини спорту за 26 жовтня – читайте у дайджесті Спорт 24.

Коронавірус у "Динамо"

Перед поєдинком у Лізі чемпіонів проти "Ференцвароша" київське "Динамо" зазнало кадрових втрат. Про це повідомляє 24 канал.

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Позитивні тести на коронавірус здали голкіпер Георгій Бущан та захисник Віталій Миколенко.

Ще один позитивний результат виявили у тренера з фізичної підготовки Віталія Кулеби. Всі троє не полетіли з командою у Будапешт на матч проти "Ферешвароша", який очолює колишній гравець та тренер киян Сергій Ребров.

Всі хворі на коронавірус вже відправились на самоізоляцію. Матч "Ференцварош" – "Динамо" відбудеться 28 жовтня о 22:00.

БК "Одеса" вигнала американців

Баскетбольний клуб "Одеса" розірвав контракти з двома американськими легіонерами Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном. Причиною дострокового припинення співпраці стала бійка в ресторані за участю баскетболістів.

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Одеський клуб повідомив, що гравці порушили умови контракту та правила щодо заходів безпеки, які пов'язані з COVID-19.

У ніч з 23 на 24 жовтня Баден Джаксен і Дрю Брендон відвідали нічний клуб, де в стані алкогольного сп'яніння влаштували бійку. Такими діями гравці не тільки в корені порушили договір з клубом і внутрішні правила клубу, але і знехтували правилами Федерації баскетболу України щодо заходів безпеки, пов'язаними з COVID-19,

– мовиться у повідомленні клубу.

Повідомляється, що керівництво "Одеси" засуджує "неспортивні, непрофесійні та незаконні дії гравців".

"Клуб негайно припиняє всі договірні відносини з Баденом Джаксеном і Дрю Брендоном на підставі істотного порушення нашого контракту і внутрішніх правил Клубу", – заявили у клубі.

Берінчик не буде суперником Лопеса

Американський боксер Теофімо Лопес отримав потенційного суперника, якщо продовжить боксувати у легкій вазі. Суперником Лопеса точно не стане українець Денис Берінчик, який займає високу позицію у рейтингу WBO.

Глава Top Rank Боб Арум, який співпрацює з Лопесом, розповів про можливих суперників абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Арум вкотре нагадав, що ключовим щодо майбутнього Лопеса буде те, в якій вазі Теофімо вирішить продовжити кар'єру.

"Я повинен почути від нього і його батька їх плани, перш ніж почну давати поради. Все залежить від того, в якій ваговій категорії він хоче продовжувати виступати. Як тільки вони визначаться, я розповім їм, які можливості є в кожній з вагових категорій", – сказав Арум.

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На думку Арума, наступний бій Теофімо Лопеса відбудеться у лютому 2021 року. Суперником Лопеса може стати Раян Гарсія.

Якщо Теофімо захоче залишитися в легкій вазі, то найоптимальнішим варіантом для нього є бій проти Раяна Гарсії, в разі його перемоги над Люком Кемпбеллом. Це величезна битва тим паче якщо звертати увагу на те, що Гарсія виписує в соціальних мережах. До того ж у нас прекрасні відносини з Golden Boy,

– сказав Арум.

Український боксер Денис Берінчик виступає у легкій вазі та є третім у рейтингу WBO. Гарсія, якому пророчать бій з Лопесом, – другий.

Проти Роналду триває розслідування

Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду потрапив у скандал через коронавірус. Проти гравця збірної Португалії триває розслідування в Італії.

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора в черговий раз розкритикував Роналду, у якого виявлено коронавірус.

Чиновник переконаний, що на початку жовтня гравцю не слід було їхати в розташування збірної Португалії, де у нього був виявлений COVID-19.

На думку Спадафори, Роналду повинен був залишитися в Турині на ізоляції.

Покинувши Турин, Роналду порушив протокол. З цього приводу триває розслідування, проводиться збір доказів,

– сказав Спадафора в ефірі RAI.

Що відомо про коронавірус у Роналду

35-річний Роналду здав позитивний тест на коронавірус під час перебуванні у розташуванні збірної Португалії 13 жовтня.

Футболіст пропустив матч проти Швеції у Лізі націй та відправився у Турин на карантин.

Коронавірус поки не полишає Роналду: футболіст здав ще два позитивні тести.

Не пропустіть матч "Шахтаря"

У вівторок, 27-го жовтня, "Шахтар" зіграє другий матч у рамках групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

У Києві на НСК "Олімпійський" донецький клуб прийме міланський "Інтер".

До теми Чи продовжить "Шахтар" переможний шлях у Лізі чемпіонів: анонс матчу з "Інтером"

Підопічні Луїша Каштру спробують взяти в "Інтера" реванш за поразку у півфіналі Ліги Європи (5:0) минулого сезону.

Поєдинок розпочнеться о 19:55.