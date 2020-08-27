В среду, 26 августа, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

Легендарный Александр Шовковский идет в политику

Александр Шовковский, помощник главного тренера сборной Украины, идет в политику. Бывший вратарь "Динамо" будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "УДАР", пишет 24 канал.

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Шовковский отказывал Гончаруку

Весной Александр Шовковский имел шанс попасть в политику. Тогда легендарный вратарь был близок к тому, чтобы возглавить Госагентство спорта. Однако экс-футболист "Динамо" отказался от предложения бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука возглавить отдел, который впоследствии был ликвидирован.

Тогда Шовковский объяснил решение не идти в политику чемпионатом Европы, который должен был состояться летом 2020 года.

Евро-2020 перенесен на 2021 год. Останется ли Шовковский в сборной Украины – не сообщается.

Александр Сирота получил дебютный вызов в сборную Украины

Защитник киевского "Динамо" Александр Сирота может дебютировать в сборной Украины в матчах Лиги нации. Наставник Андрей Шевченко довызвал футболиста в главную команду страны.

В активе Сироты пока нет выступлений за национальную сборную Украины. Добавим, что уже в начале сентября сборная Украины проведет два матча в Лиге наций – против Швейцарии (3 сентября) и против Испании (6 сентября).

Что известно об Александре Сироте

Сирота – воспитанник академии киевского "Динамо".

В составе юношеской команды дебютировал в чемпионате Украины U-19 в августе 2017 года. Свой первый гол в юниорском первенстве страны забил в ноябре того же года.

По итогам сезона 2017/18 годов, принял участие в 23 встречах, стал чемпионом Украины U-19, повторив это достижение и в следующем сезоне. Также в сезоне 2018/19 стал привлекаться в состав молодежной команды до 21 года, с которой тоже стал чемпионом Украины.

За главную команду клуба дебютировал в июне 2020 года в матче чемпионата Украины против "Шахтера".

Зеленский посетил первый матч возрожденного "Кривбасса"

Возрожденный криворожский "Кривбасс" провел свой первый матч в рамках Кубка Украины. В первом предварительном раунде команда победила "Черкасщину" – 4:2.

Начало матча задержали почти на час в связи с приездом на игру Президента Украины Владимира Зеленского. Он сделал первый удар в матче.

Лионель Месси хочет покинуть "Барселону"

Лионель Месси может покинуть "Барселону". На аргентинского нападающего уже нацелились ряд клубов, которые хотят видеть его в своем составе. Однако сам уход Месси из испанского гранда имеет ряд преград.

О самом главном об уходе легендарного игрока – читайте в материале Спорт24.