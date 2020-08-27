У середу, 26 серпня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Легендарний Олександр Шовковський іде в політику

Олександр Шовковський, помічник головного тренера збірної України, іде в політику. Колишній воротар "Динамо" буде балотуватися в Київську міську раду від партії "УДАР", пише 24 канал.

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Шовковський відмовляв Гончаруку

Навесні Олександр Шовковський мав шанс потрапити у політику. Тоді легендарний воротар був близький, щоб очолити Держагентство спорту. Однак ексфутболіст "Динамо" відмовився від пропозиції колишнього прем'єр-міністра України Олексія Гончарука очолити відділ, що згодом був ліквідований.

Тоді Шовковський пояснив рішення не йти в політику чемпіонатом Європи, який мав відбутися влітку 2020 року.

Євро-2020 перенесено на 2021 рік. Чи залишиться Шовковський у збірній України – не повідомляється.

Олександр Сирота отримав дебютний виклик у збірну України

Захисник київського "Динамо" Олександр Сирота може дебютувати у збірній України у матчах Ліги нації. Наставник Андрій Шевченко довикликав футболіста у головну команду країни.

В активі Сироти поки що немає виступів за національну збірну України. Додамо, що вже на початку вересня збірна України проведе два матчі в Лізі націй – проти Швейцарії (3 вересня) і проти Іспанії (6 вересня).

Що відомо про Олександра Сироту

Сирота – вихованець академії київського "Динамо".

У складі юнацької команди дебютував в чемпіонаті України U-19 у серпні 2017 року. Свій перший гол в юніорській першості країни забив у листопаді того ж року.

За підсумками сезону 2017/18 років, взяв участь у 23 зустрічах, став чемпіоном України U-19, повторивши це досягнення і в наступному сезоні. Також у сезоні 2018/19 став залучатись до складу молодіжної команди до 21 року, з якою теж став чемпіоном України.

За головну команду клубу дебютував у червні 2020 року у матчі чемпіонату України проти "Шахтаря".

Зеленський відвідав перший матч відродженого "Кривбасу"

Відроджений криворізький "Кривбас" провів свій перший матч в рамках Кубка України. У першому попередньому раунді команда перемогла "Черкащину" – 4:2.

Початок матчу затримали майже на годину у зв'язку з приїздом на гру Президента України Володимира Зеленського. Він зробив перший удар в матчі.

Ліонель Мессі хоче покинути "Барселону"

Ліонель Мессі може покинути "Барселону". На аргентинського нападника вже націлилися ряд клубів, які хочуть бачити його у своєму складі. Однак сам відхід Мессі з іспанського гранда має ряд перепон.

Про найголовніше про відхід легендарного гравця – читайте у матеріалі Спорт24.