Бывший глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не долго оставался без работы. Теперь он будет бороться с договорными матчами в Украинской ассоциации футбола.

Назар Холодницкий еще за время своей работы в САП был первым вице-президентом Украинской ассоциации футбола. Однако работал там на общественных началах, поэтому не получал зарплаты.

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Теперь же Холодницкий трудоустроен в УАФ. И получает там зарплату. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на свои источники в ассоциации.

В сферу его деятельности входит, в частности, борьба с договорными матчами. Хотя в том же УАФЕ есть комитет по этике и честной игре, который и занимается такого рода расследованием. Однако его возглавляет Франческо Баранка, а Холодницького нет среди членов этого комитета.

Сколько может получать Холодницкий на своем посту в УАФ – не сообщается. Но, для примера, недавно журналист Константин Андриюк опубликовал зарплатную ведомость организации. Зарплаты некоторых работников там достигают несколько сотен тысяч гривен в месяц. Так, председатель Комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич за первые три месяца 2020 года ежемесячно получал более 707 тысяч гривен. Председатель комитета по этике и честной игре Франческо Баранка за этот период ежемесячно получал более 513 тысяч гривен. Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко – 432 тысячи гривен. Председатель Комитета арбитров Лучано Лучи – 411 тысяч гривен.

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