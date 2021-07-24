Открытие Олимпиады-2020, старт нового сезона УПЛ: новости спорта 23 июля

В пятницу, 23 июля, произошло немало событий в мире спорта. О самых главных – читайте в дайджесте Спорт24.

В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр

В Токио состоялась официальная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр-2020. Церемония открытия Олимпиады-2020 состоялась на Олимпийском национальном стадионе.

К слову Церемония открытия Олимпиады-2020: фото с выхода Украины

Грандиозное шоу впервые в истории произошло при пустых трибунах. Болельщики не смогли попасть на стадион из-за мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.

Парад спортсменов на этот раз был рекордно длинный – более 2 часов. Причина в необходимости соблюдать социальную дистанцию. Традиционно первой вышла сборная Греции, после которой нейтральные спортсмены.

Флаг Украины на открытии понесли представительница пулевой стрельбы Елена Костевич и шпажист Богдан Никишин.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину представят 158 атлетов в 25 видах спорта.

Львов и Мариуполь открыли новый сезон УПЛ

23 июля матчем между ФК Львов и Мариуполем стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги. Команды расписали мировую на "Арене Львов".

Уже на девятой минуте Мариуполь вышел вперед. После паса на пустые ворота от Топалова, отличиться удалось Кулакову.

Но хозяева поля успели отыграться еще в первом тайме. На 32-й минуте Ременяк завершил подачу Эрнеста с левого фланга ударом головой, 1:1.

Второй тайм выдался не таким богатым на опасные моменты, как первая половина игры. Наставники обеих команд в последние десять минут пытались изменить ход встречи, проводя замены, но результат остался неизменным, 1:1.

Олимпик официально будет выступать в Первой лиге

Донецкий Олимпик не исчез с футбольной карты Украины. Клуб снялся с УПЛ, но продолжит свои выступления в Первой лиге.

Уже 25 июля Олимпик сыграет свой первый матч. Соперником дончан будет Кривбасс. В клубе пообещали, что постепенно фанаты будут знакомиться с новым руководством, тренерским штабом и футболистами.

Крым вернули Украине на сайте Олимпиады

Домашние поединки клуб будет проводить на стадионе имени Банникова, что в Киеве.

На официальном сайте Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой Украины, на которой Крым был отделен. Теперь границу стерли.

После скандала из-за изображения оккупированного Крыма карта Olympics Cheer Zone вообще исчезла с сайта. Однако впоследствии ее вернули уже без ошибки.

Карту разместили на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио. Между Украиной и полуостровом была проведена граница. Это вызвало большое возмущение в сети.