После скандала из-за изображения оккупированного Крыма карта Olympics Cheer Zone вообще исчезла с сайта. Однако впоследствии ее вернули уже без ошибки.

Кстати С сайта Олимпиады исчезла скандальная карта, отделявшая Крым от Украины

Подробнее о скандале

Карту разместили на официальном сайте Олимпийских игр-2020 в Токио. Между Украиной и полуостровом была проведена граница. Это вызвало нешуточное возмущение в сети.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на инцидент. Поручили послам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.



Крым вернули Украине / Скриншот с сайта Олимпиады

Олимпиада в Токио: коротко

Олимпийские игры стартуют в Токио 23 июля. Они продлятся до 8 августа.

Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.

К слову, официальная церемония открытия начнется в 14:00 23 июля.

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