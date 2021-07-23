Львов – Мариуполь 1:1

Голы: Ременяк, 32 – Кулаков, 9

К слову Мариуполь забил первый гол в новом сезоне УПЛ: видео

"Азовцы" забили первый гол в новом сезоне УПЛ уже на 9-й минуте встречи. Мишнев отдал пас-конфетку на левый фланг штрафной за спину защитника, после чего Топалову оставалось сбросить на Кулакова под пустые ворота.

Видео гола Кулакова

На 22-й минуте команды обменялись моментами. Топалов замыкал прострел с правого фланга на дальнюю штангу, но не смог с острого угла пробить Костика. После чего Меличенко не смог вынести мяч со своей штрафной, а Шина с отскока не смог точно закрутить в дальний угол.

В середине первого тайма львовяне наконец реализовали свое преимущество в забитый гол. Эрнест сумел сохранить мяч на левом фланге атаки, после чего подал на второй этаж для Ременяка, а тот головой пробил в дальний угол.

Видео гола Ременяка

Сразу после перерыва Львов мог выходить вперед. Эрнест прорвался в левый фланг чужой штрафной, прострелил, но Шина и Ныч так и не затолкали мяч в ворота.

В итоге Львов несмотря на ощутимое преимущество так и не смог реализовать его в гол и победу. Команды сыграли первый матч нового сезона вничью.

Львов – Мариуполь видеообзор