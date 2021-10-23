Смерть Сергея Морозова, Гармаша вызовут в сборную Украины: новости спорт 22 октября

В пятницу, 22 октября, состоялось немало событий в мире спорта. О самых важных из них читайте в дайджесте от Спорт24.

Умер Сергей Морозов

Легендарный украинский футболист, тренер и эксперт телеканалов "Футбол" Сергей Морозов ушел из жизни 22 октября 2021 года. Ему был 71 год.

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Причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавируса.

Что известно о Морозове

Морозов был воспитанником киевского Динамо. Выступал на позиции полузащитника. Но за главную команду так и не сыграл ни одного матча. Все из-за перелома ноги, который получил в товарищеском матче.

В 1968 году перешел в Винницкий Локомотив. Далее в карьере была черниговская Десна.

В 1971 году стал игроком Зари, которая в 1972 году выиграла чемпионат СССР. В 1972 году сыграл единственный в карьере матч за сборную СССР. В этом же году был среди кандидатов в сборную на чемпионат Европы 1972, однако, из-за перелома ключицы в состав так и не попал

В 1973 году получил повестку в армию, затем с 1974 до 1977 года выступал за московское ЦСКА.

В 1978 году начал тренерскую карьеру. После восстановления независимости работал с рядом украинских клубов, среди которых ЦСКА, Борисфен, Прикарпатье, Ворскла и Черкасский Днепр. Также тренировал в Германии, Туркменистане и Китае.

С сентября 2008 года работал экспертом на канале "Футбол".

Денис Гармаш получит вызов в сборную Украины

Сборная Украины получит усиление перед заключительным матчем отбора на чемпионат мира по футболу. В ряды команды вызовут полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков лично пообщался с Гармашем о возможности выступлений за сборную Украины. Полузащитник дал согласие помочь команде в ноябрьских матчах.

Стоит отметить, что у Гармаша в активе 30 матчей за сборную Украины, в которых он забил два гола. Но в последний раз на поле за сборную Украины полузащитник выходил еще четыре года назад – 14 октября 2017 года против Хорватии. Тогда украинцы дома проиграли 0:2.

В этом сезоне Гармаш сыграл за Динамо в 10 матчах чемпионата (но лишь в четырех – в стартовом составе), в которых успел отметиться 5 забитыми голами. Еще три матча он сыграл в Лиге чемпионов.

Напомним, перед этим была информация, что Петраков решил пригласить в сборную Украины и Руслана Малиновского, с которым у него был конфликт.

Сборная Украины узнала потенциальных соперниках в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в дивизионе B. Накануне жеребьевки "сине-желтые" узнали имена потенциальных соперников.

В этом розыгрыше Лиги наций вновь выступит 55 национальных сборных. Как и в предыдущем цикле, их разбили на дивизионы А, В, С и D. В первых трех будет 16 команд, в дивизионе D – семь.

В дивизионах A, B и C команды поделят на четыре группы по четыре команды в каждой (в дивизионе D будут две группы – в одной будет четыре команды, в другой – три).

Кто может выпасть Украине

Перед жеребьевкой все команды по дивизионам поделили по корзинам по рейтингу сборных по итогам Лиги наций-2020/2021. Украина в этом розыгрыше выступит в дивизионе B, где она попала в первую корзину. Поэтому в соперники наша команда получит по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин. Исключение – сборная России, которую разводят с украинцами.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Украинец Илья Ковтун завоевал бронзу на дебютном чемпионате мира

Церемония жеребьевки Лиги наций-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре (начало в 19.00 по киевскому времени).

Украинский гимнаст Илья Ковтун дебютировал на чемпионате мира, получив бронзовую награду. Это лишь вторая медаль на чемпионатах мира для Украины со времени восстановления независимости.

Илья Ковтун стал третьим в индивидуальном многоборье. Он уступил только китайцу Чжан Бохену и хозяину турнира японцу Даики Хасимото, который до этого стал олимпийским чемпионом в Токио-2020.

Победителя определяли по сумме баллов за выступления на всех шести снарядах: в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.

В финал соревнований Ковтун прошел пятым с результатом 83,565. Но уже в финале сумел улучшить свой результат – 84,899.