В этом розыгрыше Лиги наций вновь выступит 55 национальных сборных. Как и в предыдущем цикле, их разбили на дивизионы А, В, С и D. В первых трех будет 16 команд, в дивизионе D – семь.

Заслуживает внимания Украина сохраняет шансы напрямую выйти на чемпионат мира 2022: что для этого нужно

В дивизионах A, B и C команды поделят на четыре группы по четыре команды в каждой (в дивизионе D будут две группы – в одной будет четыре команды, в другой – три).

Кто может выпасть Украине

Перед жеребьевкой все команды по дивизионах поделили по корзинам по рейтингу сборных по итогам Лиги наций-2020/2021. Украина в этом розыгрыше выступит в дивизионе B, где она попала в первую корзину. Поэтому в соперники наша команда получит по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин. Исключение – сборная России, которую разводят с украинцами.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Церемония жеребьевки Лиги наций-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре (начало в 19:00 по киевскому времени).

Календарь матчей

1-й тур: 2 – 4 июня 2022 года.

2-й тур: 5 – 8 июня 2022 года.

3-й тур: 9 – 11 июня 2022 года.

4-й тур: 12 – 14 июня 2022 года.

5-й тур: 22 – 24 сентября 2022 года.

6-й тур: 25 – 27 сентября 2022 года.

Победители групп в дивизионе А сыграют в финальной стадии соревнования (полуфиналы и финал). Сборные, которые займут последние места в своих квартетах, перейдут в дивизион В.

Команды, занявшие первые места в группах дивизионов В, С и D поднимутся согласно дивизионам А, В и С. Сборные, которые займут последние места В дивизионе В, перейдут в дивизион С. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плей-офф среди четырех последних команд) перейдут в дивизион D.

Путевки на Евро-2024 через Лигу наций

По предварительной схеме, которую еще должен утвердить Исполком УЕФА, 20 путевок в финальный турнир Евро-2024, куда автоматически попала Германия как хозяин, получат победители и вторые команды 10-ти отборочных групп. Еще три лицензии будут разыграны в марте 2024 года в двухраундовом плей-офф между 12-ю лучшими сборными Лиги наций-2022/2023 (среди тех, кто не попадет на Евро напрямую). Регламент плей-офф будет обнародован позже.