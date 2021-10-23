Помер Сергій Морозов

Легендарний український футболіст, тренер і експерт телеканалів "Футбол" Сергій Морозов пішов з життя 22 жовтня 2021 року. Йому був 71 рік.

До слова Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна скоротила відставання від Росії

Причиною смерті Сергія Морозова стали наслідки коронавірусу.

Що відомо про Морозова

Морозов був вихованцем київського Динамо. Виступав на позиції півзахисника. Але за головну команду так і не зіграв жодного матчу. Все через перелом ноги, який отримав в товариському матчі.

У 1968 році перейшов у вінницький Локомотив. Далі в кар'єрі була чернігівська Десна.

У 1971 році став гравцем Зорі, яка в 1972 році виграла чемпіонат СРСР. 1972 року зіграв єдиний в кар'єрі матч за збірну СРСР. В цьому ж році був серед кандидатів до збірної на чемпіонат Європи 1972, однак, через перелом ключиці до складу так і не потрапив

У 1973 році отримав повістку в армію, відтак з 1974 до 1977 року виступав за московське ЦСКА.

У 1978 році розпочав тренерську кар'єру. Після відновлення Незалежності працював з низкою українських клубів, серед яких ЦСКА, Борисфен, Прикарпаття, Ворскла та черкаський Дніпро. Також тренував в Німеччині, Туркменістані та Китаї.

З вересня 2008 року працював експертом на каналі "Футбол".

Денис Гармаш отримає виклик до збірної України

Збірна України отримає підсилення перед заключним матчем відбору на чемпіонат світу з футболу. До лав команди викличуть півзахисника збірної України Дениса Гармаша.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков особисто поспілкувався з Гармашем щодо можливості виступів за збірну України. Півзахисник дав згоду допомогти команді у листопадових матчах.

Варто відзначити, що в Гармаша в активі 30 матчів за збірну України, в яких він забив два голи. Але востаннє на поле за збірну України півзахисник виходив ще чотири роки тому – 14 жовтня 2017 року проти Хорватії. Тоді українці вдома програли 0:2.

В цьому сезоні Гармаш зіграв за Динамо у 10 матчах чемпіонату (але лише в чотирьох – в стартовому складі), в яких встиг відзначитися 5 забитими голами. Ще три матчі він зіграв в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, перед тим була інформація, що Петраков вирішив запросити до збірної України й Руслана Маліновського, з яким в нього був конфлікт.

Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй

Збірна України з футболу в наступному розіграші Ліги націй виступить в дивізіоні B. Напередодні жеребкування "синьо-жовті" дізналися імена потенційних суперників.

В цьому розіграші Ліги націй знову виступить 55 національних збірних. Як і в попередньому циклі, їх розбили на дивізіони А, В, С та D. У перших трьох буде 16 команд, в дивізіоні D – сім.

У дивізіонах A, B та C команди поділять на чотири групи по чотири команди в кожній (у дивізіоні D будуть дві групи – в одній буде чотири команди, в іншій – три).

Хто може випасти Україні

Перед жеребкуванням усі команди по дивізіонах поділили по кошиках за рейтингом збірних за підсумками Ліги націй-2020/2021. Україна в цьому розіграші виступить в дивізіоні B, де вона потрапила до першого кошика. Відтак у суперники наша команда отримає по одній команді з другого, третього та четвертого кошиків. Виняток – збірна Росії, яку розводять з українцями.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія.

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Церемонія жеребкування Ліги націй-2022/2023 відбудеться 16 грудня у швейцарському Монтре (початок о 19.00 за київським часом).

Українець Ілля Ковтун здобув бронзу на дебютному чемпіонаті світу

Український гімнаст Ілля Ковтун дебютував на чемпіонаті світу, здобувши бронзову нагороду. Це лише друга медаль на чемпіонатах світу для України за часів відновлення Незалежності.

Ілля Ковтун став третім в індивідуальному багатоборстві. Він поступився лише китайцю Чжан Бохену та господарю турніру японцю Даікі Хасімото, який до цього став олімпійським чемпіоном в Токіо-2020.

Переможця визначали за сумою балів за виступи на всіх шести снарядах: у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на паралельних брусах та поперечині.

У фінал змагань Ковтун пройшов п'ятим з результатом 83,565. Але вже у фіналі зумів покращити свій результат – 84,899.