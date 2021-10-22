Главный тренер сборной Украины Александр Петраков лично пообщался с Гармашем о возможности выступлений за сборную Украины. Полузащитник дал согласие помочь команде в ноябрьских матчах.

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В ноябре сборная Украины проведет два игры. 11 ноября в Одессе сыграет товарищеский матч против Болгарии. После этого 16 ноября украинцев ожидает матч против Боснии и Герцеговины на выезде. В этом матче может решиться, сможет сборная Украины продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира (нам нужна победа, в случае ничьи следует смотреть на результаты других матчей в группе).

Стоит отметить, что у Гармаша в активе 30 матчей за сборную Украины, в которых он забил два гола. Но в последний раз на поле за сборную Украины полузащитник был еще четыре года назад – 14 октября 2017 года против Хорватии. Тогда украинцы дома проиграли 0:2.

В этом сезоне Гармаш сыграл за Динамо в 10 матчах чемпионата (но только в четырех – в стартовом составе), в которых успел отличиться 5 забитыми голами. Еще три матча он сыграл в Лиге чемпионов.

Напомним, перед тем была информация, что Петраков решил пригласить в сборную Украины и Руслана Малиновского, с которым у него был конфликт.