Умер Сергей Морозов

Легендарный украинский футболист, тренер и эксперт телеканалов "Футбол" Сергей Морозов ушел из жизни 22 октября 2021 года. Ему был 71 год.

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Причиной смерти Сергея Морозова стали последствия коронавируса.

Что известно о Морозове

Морозов был воспитанником киевского Динамо. Выступал на позиции полузащитника. Но за главную команду так и не сыграл ни одного матча. Все из-за перелома ноги, который получил в товарищеском матче.

В 1968 году перешел в Винницкий Локомотив. Далее в карьере была черниговская Десна.

В 1971 году стал игроком Зари, которая в 1972 году выиграла чемпионат СССР. В 1972 году сыграл единственный в карьере матч за сборную СССР. В этом же году был среди кандидатов в сборную на чемпионат Европы 1972, однако, из-за перелома ключицы в состав так и не попал

В 1973 году получил повестку в армию, затем с 1974 до 1977 года выступал за московское ЦСКА.

В 1978 году начал тренерскую карьеру. После восстановления независимости работал с рядом украинских клубов, среди которых ЦСКА, Борисфен, Прикарпатье, Ворскла и Черкасский Днепр. Также тренировал в Германии, Туркменистане и Китае.

С сентября 2008 года работал экспертом на канале "Футбол".

Денис Гармаш получит вызов в сборную Украины

Сборная Украины получит усиление перед заключительным матчем отбора на чемпионат мира по футболу. В ряды команды вызовут полузащитника сборной Украины Дениса Гармаша.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков лично пообщался с Гармашем о возможности выступлений за сборную Украины. Полузащитник дал согласие помочь команде в ноябрьских матчах.

Стоит отметить, что у Гармаша в активе 30 матчей за сборную Украины, в которых он забил два гола. Но в последний раз на поле за сборную Украины полузащитник выходил еще четыре года назад – 14 октября 2017 года против Хорватии. Тогда украинцы дома проиграли 0:2.

В этом сезоне Гармаш сыграл за Динамо в 10 матчах чемпионата (но лишь в четырех – в стартовом составе), в которых успел отметиться 5 забитыми голами. Еще три матча он сыграл в Лиге чемпионов.

Напомним, перед этим была информация, что Петраков решил пригласить в сборную Украины и Руслана Малиновского, с которым у него был конфликт.

Сборная Украины узнала потенциальных соперниках в Лиге наций

Сборная Украины по футболу в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в дивизионе B. Накануне жеребьевки "сине-желтые" узнали имена потенциальных соперников.

В этом розыгрыше Лиги наций вновь выступит 55 национальных сборных. Как и в предыдущем цикле, их разбили на дивизионы А, В, С и D. В первых трех будет 16 команд, в дивизионе D – семь.

В дивизионах A, B и C команды поделят на четыре группы по четыре команды в каждой (в дивизионе D будут две группы – в одной будет четыре команды, в другой – три).

Кто может выпасть Украине

Перед жеребьевкой все команды по дивизионам поделили по корзинам по рейтингу сборных по итогам Лиги наций-2020/2021. Украина в этом розыгрыше выступит в дивизионе B, где она попала в первую корзину. Поэтому в соперники наша команда получит по одной команде из второй, третьей и четвертой корзин. Исключение – сборная России, которую разводят с украинцами.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Церемония жеребьевки Лиги наций-2022/2023 состоится 16 декабря в швейцарском Монтре (начало в 19.00 по киевскому времени).

Украинец Илья Ковтун завоевал бронзу на дебютном чемпионате мира

Украинский гимнаст Илья Ковтун дебютировал на чемпионате мира, получив бронзовую награду. Это лишь вторая медаль на чемпионатах мира для Украины со времени восстановления независимости.

Илья Ковтун стал третьим в индивидуальном многоборье. Он уступил только китайцу Чжан Бохену и хозяину турнира японцу Даики Хасимото, который до этого стал олимпийским чемпионом в Токио-2020.

Победителя определяли по сумме баллов за выступления на всех шести снарядах: в вольных упражнениях, на коне, кольцах, в опорном прыжке, на параллельных брусьях и перекладине.

В финал соревнований Ковтун прошел пятым с результатом 83,565. Но уже в финале сумел улучшить свой результат – 84,899.