Заря победила ЦСКА, Малиновский вернется в сборную: главные новости спорта 21 октября

Луганская Заря сыграла третий матч на групповом этапе Лиги конференций, а Руслан Малиновский вернется в сборную Украины. Обзор главных новостей спорта за 21 октября читайте далее в дайджесте.

Заря наконец победила в Лиге конференций

Заря провела третий матч на групповом этапе дебютного розыгрыша Лиги конференций УЕФА. Украинская команда 21 октября гостила у ЦСКА.

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Поединок в столице Болгарии завершился победой Зари. Украинская команда одержала дебютную победу в новом турнире от УЕФА.

В первом тайме украинцы были чрезвычайно пассивны. Но после перерыва на поле была совсем другая Заря: луганские футболисты были гораздо агрессивнее.

Единственный и победный гол в матче забил иранец Аллахьяр.

Следующий матч в Лиге конференций Заря вновь сыграет против ЦСКА, но дома. Клубы встретятся 4 ноября.

Малиновский вернется в сборную Украины

Руслан Малиновский получит вызов в сборную Украины на решающий матч отбора чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

К теме Журналист рассказал, кто помирил Малиновского и Петракова

По информации СМИ, Малиновский согласился встретиться с наставником сборной Украины по футболу Александром Петраковым.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что между Петраковым и Малиновским состоялась коммуникация. Журналист утверждает, что инициатором коммуникации стал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Малиновский не получал вызов на октябрьские матчи сборной Украины.

"Сине-желтые" 11 ноября сыграют в Одессе товарищеский матч против Болгарии. С Боснией и Герцеговиной украинцы встретятся на выезде 16 ноября.

Костюк и Киченок в полуфинале турнира в Испании

Марта Костюк и Людмила Киченок пробились в полуфинал парного турнира WTA в Тенерифе (Испания).

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В 1/4 финала Костюк и Киченок одержали победу над дуэтом Анны Бондарь и Далми Галф из Венгрии.

Матч продолжался 1 час и 16 минут. Поединок закончился со счетом 2:1 (6:1, 3:6, 10:7).

Костюк и Киченок 1 раз подавали навылет, сделали 5 двойных ошибок и выиграли 5 из 8 геймов на своей подаче.