Сухая серия Динамо

В игре с Барселоной Динамо продолжило свою безголевую серию в еврокубках уже до 457 минут. Это самая длительная безголевая серия среди украинских клубов на европейской арене.

Как это было Динамо уступило Барселоне, пропустив единственный гол в матче: видео

На 70-й минуте игры на "Камп Ноу" Динамо превзошло собственный антирекорд. Киевляне не забивали в еврокубках 387 минут с 11 декабря 1991 года до 15 апреля 1992 года.

Динамо побило антирекорд Днепра, установленный в 1988 году. Днепряне в период с 1985 года до 1988-го не забивали в течение 430 минут.

Предыдущий гол "бело-синих" на европейской арене датирован 21 февраля 2021 года. Тогда в 1/16 финала Лиги Европы киевляне одолели Брюгге 1:0.

Пока последний гол Динамо на европейской арене на счету Виталия Буяльского.



Безголевые серии украинских клубов в еврокубках / Таблица Sport.ua

На групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/2022 Динамо сыграло три матча:

Динамо – Бенфика 0:0

Бавария – Динамо 5:0

Барселона – Динамо 1:0

Киевляне с одним баллом занимают последнее место в группе E. Следующий матч в Лиге чемпионов "динамовцы" сыграют 2 ноября против Барселоны в Киеве.