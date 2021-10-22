ЦСКА София – Заря 0:1

Гол: Аллахьяр, 64

Удаление: Вьйон, 90+3 (ЦСКА София)

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В предыдущих матчах украинский и болгарский клуб не смогли проявить себя. Заря проиграла Буде / Глимт и Роме. ЦСКА Софья поделил очки с Буде / Глимт, но уступил Роме.

Обеим командам была нужна победа в очном матче, чтобы претендовать на плей-офф Лиги конференций. Причина в том, что Буде /Глимт и Рома за 3 тура набрали 7 и 6 очков соответственно. Поражение практически означало вылет из турнира.

Еврокубки во второй раз возвели ЦСКА Софию и Зарю: впервые команды встретились в 2019 году. В квалификации Лиги Европы по сумме двух матчей победила Заря (2:1).

Безликая игра Зари

Украинской команды как будто не было на футбольном поле в первом тайме. Болгарский клуб практически все 45 минут владел мячом и старался создавать острые моменты.

Армейская команда создала три перспективных случая, когда Заря не нанесла ни одного удара. Хотя на бумаге аналитики где-то увидели один удар от луганчан.

Первый момент у ЦСКА был Вилдсхут: футболист пробил между ног Дмитрия Мацапуры, но не попал в створ ворот. Впоследствии с острого угла переиграть голкипера пытался Кайседо.

Футболист мощно пробил, но Мацапура отразил на угловой. Под занавес тайма забивать мог Томас Лам. Защитник пробил головой после навеса со штрафного. Мяч коварно пролетел над перекладиной.

Кстати Динамо установило абсолютный антирекорд украинских клубов в еврокубках

Агрессивная Заря во втором тайме

Свой первый острый момент Заря имела сразу после перерыва: Булеца заработал стандартный удар с опасной позиции. Сам Сергей и выполнил штрафной удар, опасно пробив мимо ворот.

Сложно представить, что сказал Скрипник своей команде в перерыве, но это подействовало. Во втором тайме Заря заиграла: луганчане владели инициативой и все чаще пробивали по воротам соперника.

На 62 минуте Шахаб заработал очень перспективный штрафной с близкого расстояния. Иранец и выполнил стандарт: форвард мощно пробил по центру ворот, но Бусатту отбил мяч.

Уже через две минуты активность Зари воплотилась в гол: после вбрасывания аута Аллахьяр решился на удар с не слишком удобной позиции в штрафной. Иранец пробил по красивой траектории и вывел Зарю вперед.

Интересно, что Заря забила второй гол украинских клубов в еврокубках сезона-2021/2022. Шахтер и Динамо имеют сухую серию в Лиге чемпионов.

Видео гола Аллахьяра

После пропущенного гола Заря не села в глухую защиту. Украинская команда старалась отвести игру на поле соперника, что в целом луганчанам удавалось. Хозяевам не удавалось создать что-то острое у ворот Зари, как в первом тайме.

На 85 минуте у владений Мацапуры был настоящий пожар. Сначала Бай картинно упал в штрафной, но арбитр не дал пенальти.

ЦСКА заработал угловой и после подачи опасно пробил Маттей. Мацапура отбил мяч и болгарские футболисты вновь потребовали пенальти якобы за игру рукой футболиста Зари.

В компенсированные 5 минут хозяева остались в меньшинстве: арбитр удалил Тибо Вьона за жесткое нарушение правил.

Команда Виктора Скрипника отстояла преимущество в один гол и одержала важную победу. Луганчане – первые из украинских клубов в сезоне-2021/2022, кто одержал победу на групповом этапе еврокубков.

Благодаря победе Заря вышла на третье место в группе C. Следующий матч в Лиге конференций луганчане снова сыграют против ЦСКА, но дома. Клубы встретятся 4 ноября.