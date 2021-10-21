В шаге от решающего матча
Костюк и Киченок одержали победу над дуэтом Анны Бондарь и Далмы Галф из Венгрии.
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Матч продолжался 1 час и 16 минут. Поединок закончился со счетом 6:1, 3:6, 10:7.
Костюк и Киченок 1 раз подавали навылет, сделали 5 двойных ошибок и выиграли 5 из 8 геймов на своей подаче.
Соперницами Костюк и Киченок за выход в финал станут победители матча Дарья Юрак/Андрея Клепач – Ирина Хромачевой/Данка Ковиничи.
- В четверг, 20 октября, в стартовом матче украинки в двух сетах победили испанок Паулу Ариас Манхон и Сару Соррибес-Тормо – 6:0, 6:3.
- Еще в начале недели Костюк вылетела в первом раунде одиночного турнира в Тенерифе. Украинка проиграла в двух сетах Ирине-Камелии Бегу из Румынии. Тогда украинка уступила со счетом 4:6, 4:6. До этого теннисистки встречались один раз в 2020 году в Каире, где также победила румынка.
- Перед Тенерифе Костюк участвовала в двухнедельнике в американском Индиан-Уэллсе, где проиграла во втором круге бывше первой ракетке мира, румынке Симоне Халеп.